Scaffali vuoti a Colruyt: ecco i prodotti interessati

CÈ classico nella grande distribuzione: i prodotti scompaiono regolarmente dagli scaffali a causa di dissapori durante le trattative commerciali annuali tra alcuni marchi e i loro fornitori.

Questo sta attualmente accadendo con la merce Mondelez (Côte d’or, Lu, Oreo, Philadelphia) nei supermercati 250 Colruyt Best Price e 156 Okay. La loro consegna è stata sospesa e stanno già iniziando a scarseggiare nei negozi.

“Avevamo un accordo sui prezzi per il 2023. Tuttavia, Mondelez ci ha chiesto un aumento significativo lungo il percorso”, spiega Eva Pelterist, portavoce del gruppo Colruyt. “L’anno scorso abbiamo risposto positivamente alla richiesta di aumento, vista la situazione eccezionale (capendo l’inflazione record, ndr). Ma non ci siamo più e non siamo d’accordo. Quindi ci atteniamo al nostro contratto”.