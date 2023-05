Bitcoin 11 maggio – Rischio a breve termine, scritto nei corsi

Il mercato delle criptovalute sembra fragile – Ieri c’è stata molta volatilità nel mercato delle criptovalute e nel prezzo dei bitcoin. Tuttavia, il mercato deve ancora scegliere una direzione chiara e Bitcoin continua a superare i 27.000$. Tuttavia, la storia dei cicli di Bitcoin non è affatto incoraggiante per il futuro a breve termine.

Questa analisi dei prezzi di Bitcoin ti viene offerta in associazione con CryptoTrader e la sua soluzione di trading algoritmico Finalmente alla portata dei privati.

Il prezzo del bitcoin è sceso del 3,5% in 24 ore

Un altro giorno in rosso per il percorso di Bitcoin. In realtà, il corso Diminuzione del 3,5% in 24 oree altro ancora 6% in una settimana :

Prestazioni di Bitcoin rispetto a coppie diverse – Fonte: Ispezione

Gli orsi sembrano riprendere il controllo di Bitcoin. Il prezzo mostra un Diminuzione del 10% in un mese. Tuttavia, il corso è ancora in corso Aumento del 24,5% in tre mesie altro ancora 60% in sei mesi. Da parte sua, la coppia BTC/ETH Diminuzione dell’1,5% in una settimana.

Il confronto con i cicli recenti sembra sfavorevole al prezzo di Bitcoin a breve termine

Al momento, il prezzo del bitcoin sta seguendo un ciclo che inizia con metà. Quindi il prezzo incontra A sorge (mercato rialzista) prima di trovare il massimo ed entrare in a Mercato degli alcolici (mercato degli alcolici). Sulla base degli ultimi due cicli, il prezzo del bitcoin potrebbe aver trovato il mercato più basso attorno ad esso $ 15.500 :

Confronto grafico di diversi corsi Bitcoin Fonte: Decentrader

Se continuato da Segui gli ultimi due cicli, la continuazione sembra essere meno piacevole della tendenza nota dall’inizio di gennaio. In effetti, qui, il corso può Segna un picco locale o continua a dimagrire per diverse lunghe settimane. Forse gli investitori dovranno essere pazienti prima di trovare un file periodo ascendente Come quelli conosciuti nel 2017 o nel 2021.

Tuttavia, il corso può essere completamente diverso. Pertanto, gli acquirenti dovranno presentarsi e rompere Antartide circa $ 30.000.

Il prezzo del bitcoin sta perdendo il supporto a $ 27.500?

Ieri il corso si è concluso Rifiuto in una linea di tendenza al ribasso. Il prezzo si è bloccato contro il pregiudizio istituzionale (EMA 9/EMA 18) e sembra essere in perdita Rack da $ 27.500 :

Prezzo del bitcoin rispetto al dollaro (4 ore)

Il prezzo sta tornando a salire parentesi a $ 26.700. Se gli acquirenti non reagiscono rapidamente, il prezzo potrebbe cambiare slancio in 4 ore e segnare un “massimo M”. L’RSI è ancora al di sotto linea di tendenza al ribassoma potrebbe cambiare slancio se si chiude sopra 50.

Il prezzo del bitcoin segue cicli di dimezzamento. Per ora, il ciclo sta facendo il suo corso e il trend rialzista locale potrebbe essere terminato. Ora può verificarsi un periodo di inclinazione o caduta in attesa del dimezzamento. Questo corso sarà diverso? Gli acquirenti dovranno spingere per rompere l’area di resistenza intorno ai 30.000 dollari.

Vuoi autorizzare il trading di alcune delle tue criptovalute? Attraverso Servizio di trading ottimaleCryptoTrader ti consente di moltiplicare i tuoi profitti in modo semplice, diversificato e completamente automatizzato.