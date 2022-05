Sasha Banks e Naomi: Maggiori dettagli sulla polemica!

Negli ultimi giorni, la questione Sasha Banks/Naomi è stata l’argomento più discusso tra tutti i fan del wrestling. Oggi Fightful ci svela questo caso e soprattutto per scoprire la temperatura negli spogliatoi della WWE.

Fightful ci dice di aver potuto raccogliere testimonianze di diversi membri del team e talenti della WWE. Un wrestler ha affermato che molte superstar non sono contente del modo in cui la WWE gestisce i campioni, i titoli di tag team, i tag team femminili e le star femminili in generale. Nonostante tutto ciò, la maggior parte delle persone che hanno parlato di Fightful hanno concordato all’unanimità sul fatto che non è normale lasciare uno spettacolo dal vivo programmato per te.

Anche un vecchio talento ha detto che la partenza di Stone Cold Steve Austin nel 2002 non è andata così da quando se n’è andato molto prima dell’inizio dello spettacolo in questione. Un “lottatore di talento”, nelle parole di Fightful, non avrebbe assistito a nulla di particolarmente oltraggioso per portare a una partenza così drammatica, ma comprende la frustrazione.

Le star con cui Fightful ha potuto parlare (WWE o altri campionati) hanno supportato all’unanimità Sasha Banks e Naomi, poiché capiscono la frustrazione, ma non sono d’accordo a lasciare l’arena nel bel mezzo dello spettacolo.

Diverse persone al di fuori della WWE hanno contattato Fightful per vedere se fosse stato messo in scena, ma si sono subito resi conto che non era così. Un ex wrestler della WWE ha rivelato di non capire questa situazione, ma crede che Sasha Banks e Naomi abbiano le “palle” per farlo.

Un’altra wrestler di un’altra promozione si è detta sorpresa nel vedere le star della WWE lasciare l’arena in questo modo per motivi creativi, soprattutto con gli stipendi che il sindacato riceve. Il sentimento generale di molti intervistati oscilla tra il supporto e la frustrazione dei lottatori, oltre all’incomprensione sull’uscita dall’arena in questo modo.

Un dipendente intervistato ha affermato che, sebbene non abbia avuto un’esperienza positiva con Sasha Banks in passato, può capire le ragioni della sua frustrazione e partenza. Un’altra persona che ha familiarità con la questione ha detto che la dichiarazione della WWE aveva lo scopo di mettere i talenti l’uno contro l’altro, ma crede che abbia aiutato a mettere alcune cose sul tavolo e a chiarire i malintesi.

Fightful conclude dicendo che tutte queste testimonianze sono solo campioni e non rispecchiano l’intero spogliatoio o le stelle.

Credito immagine: WWE