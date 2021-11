I fan sono rimasti delusi dal trailer di Spider-Man: No Way Home

Per mesi, i fan di Spider-Man sono stati appesi sul web con voci persistenti, vale a dire l’associazione dei tre comici che hanno interpretato Spider-Man nello stesso film, Spider-Man: Impossibile Pagina iniziale. Rivelando la sua identità, Peter Parker rompe l’incantesimo associato al suo personaggio, facendo sì che i nemici precedentemente sconfitti dagli altri suoi cloni tornino alla sua storia.

Tom Holland, tuttavia, ha negato questa ipotesi in un’intervista con film in totale, ma invano. “La gente non mi crede quando dico che Tobey Maguire e Andrew Garfield non torneranno. Ma prima o poi devono credermi (ride).”

Potrebbe essere successo, visto quanto un fan ha reagito dopo la messa in onda di un nuovo trailer. Anche se nulla esclude ufficialmente l’arrivo di due ex Spidey, mostra solo il povero Tom Holland che affronta Green Goblin o il Dr. Octopus (sempre interpretato da Willem Dafoe e Alfred Molina). “Comincio a pensare che Toby e Andrew non siano nel film”., mi dispiace per l’utente di Internet. Seguirono dozzine di altri, altrettanto delusi.

Tuttavia, Tom Holland promette loro delle sorprese. “È oscuro, triste e davvero commovente. Vedrai i personaggi che ami attraversare cose che non avresti mai voluto vivere. È stato così emozionante guardare questo lato di Peter Parker”.

Resta da vedere che i suoi fan Marvel condivideranno la sua opinione già dal 15 dicembre.