Sarai il primo a vedere il nuovo SUV elettrico in questa foto inedita

Il sito Web di Volvo ha accidentalmente rivelato ieri sera un’immagine della futuristica auto elettrica Volvo X30. Ve lo sveliamo grazie a una nostra lettrice. La Volvo EX30 sarà ufficializzata il 7 giugno.

La Volvo EX30 è attesa con impazienza. È un SUV elettrico, ma è un minuscolo cugino di Zeekr X, Smart # 1 e Smart # 3. Il produttore svedese (ora parte del colosso cinese Geely) ha già dato il via alla sua campagna di teasing, con alcuni elementi visivi che suggeriscono ciò che il Volvo EX30 potrebbe sembrare… Ma nella notte tra giovedì 25 maggio e venerdì 26 maggio, uno dei nostri lettori (grazie Jeremy) ha sbalordito il SUV elettrico senza travestimenti, sul sito Volvo. Quindi ve lo presentiamo, pochi giorni prima di ufficializzarlo.

Volvo EX30: ecco come appare

Senza grosse sorprese, l’avveniristica Volvo EX30 riprende generalmente le linee della sorella maggiore, la Volvo XC40 Electric Recharge. Ma vediamo subito che si tratta di un SUV più compatto, sia in altezza che in lunghezza. Poiché occupa la base SEA dello Zeekr X, possiamo aspettarci dimensioni abbastanza simili, ovvero circa 4,4 m di lunghezza.

Abbiamo caricato lo screenshot non ridimensionato qui sotto, per convalidare questa immagine.

Questa immagine ci permette anche di apprezzare gli enormi cerchioni che danno uno status speciale alla futura auto elettrica Volvo. I fari e le luci posteriori a LED sembrano dare carattere a tutto, ma è difficile distinguerli completamente da questa vista laterale.

Ma possiamo ancora vedere il design della parte posteriore, grazie all’entusiasmo che Volvo ha creato. Illuminando l’immagine ufficiale, possiamo vedere più in dettaglio la parte posteriore della Volvo EX30. Quindi apprezza la sua silhouette leggermente ritagliata.

Bisognerà quindi attendere fino al 7 giugno per avere tutti i dettagli dell’auto e, in particolare, per vedere nel dettaglio come si presenta il suo design e anche, soprattutto, gli interni. Tuttavia, abbiamo già un’idea delle caratteristiche tecniche della Volvo EX30 grazie ai suoi cugini tecnici. Quindi immaginiamo un’autonomia di circa 450 chilometri per la versione top.

