“260.000 famiglie Wallon hanno ricevuto una notifica energetica ufficiale:” Giovedì un faccia a faccia tra Jean-François Tamleni (FGTB Wallonne) e Olivier de Wassig (UWE) come ricompensa

Se il clima sociale è piuttosto caldo con l’annuncio di uno sciopero generale il 9 novembre in un contesto che alcuni considerano ammissibile “insurrezionale”La discussione tra le parti sociali è stata educata con ascolto da entrambe le parti.

260.000 famiglie valloni hanno ricevuto la notifica ufficiale

Fin dall’inizio, Jean-François Tamleni, Segretario Generale di Walloon FGTB, non nasconde la difficoltà dell’ora: ” La situazione è chiara e chiara: ce l’abbiamo in Vallonia 260.000 famiglie (una su sei) che hanno ricevuto formale diffida per mancato pagamento delle bollette energetiche. In questo contesto, ci viene detto: “Cosa fanno i sindacati?” E aggiungere per capire la gravità della situazione: “I lavoratori non combattono più solo per il potere d’acquisto, ma per la capacità di vivere”.

Trovare soluzioni per ristabilire l’equilibrio

Ma la situazione in generale è diventata difficile per me”.Il 90% delle famiglie valloni per le quali bisognerà trovare soluzioni per ristabilire l’equilibrio”. e parallelo Distribuiti 66 miliardi di dividendi. e altri “6 miliardi di utili delle principali banche in Belgio nel 2021” Di fronte a queste famiglie valloni che a fine mese non riescono più a pagare la bolletta dell’energia, che sta assistendo a un aumento “prezzi dei prodotti alimentari di base”, Un aumento molto più alto dell’aumento dell’indice, osserva il funzionario sindacale: “Più 25% per i latticini, più 35% per pasta, prodotti base!”.

Crea margini ovunque li trovi

Per Walloon FGTB è necessario creare margini ovunque esistano, “ristabilire l’equilibrio” Perché alcuni settori economici hanno tratto grandi benefici dalle opportunità disponibili negli ultimi due anni. Ma mentre il progetto lavorava inizialmente su settori in cui ci sono profitti significativi come l’energia, la risposta ricevuta è stata: “Anche per i salari ci sarà lo 0%. Ecco perché la nostra risposta in cambio è stata di dire: ‘Dovremmo inviare una scarica elettrica aggiuntiva’ al governo e al mondo degli affari in modo che venga ascoltato”. Ma la lettera indica che il sindacalista è: “riequilibrante”