“Alcune categorie e marche di prodotti sono spesso promosse”

Tra queste categorie di prodotti, Pierre Alexandre Pellet, esperto nel settore della vendita al dettaglio e CEO di Gondola, evidenzia la gamma di prodotti per l’igiene come shampoo e tinture per capelli, o anche pastiglie per lavastoviglie e prodotti per il bucato. Pertanto, alcuni grandi marchi nazionali e internazionali concatenano grandi promozioni di tipo 1 + 1 gratuito, più volte al mese in diversi grandi marchi, oppure applicano una grande promozione per l’intero paese in tutti i marchi contemporaneamente.