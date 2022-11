Amazon celebra il Black Friday riducendo il prezzo della nona generazione di iPad! (-20% di sconto)

iPad 9 64 GB 2021, un tablet versatile

Laptop, smartphone, tablet… A volte ci sembra di non aver bisogno di tutte queste tecnologie. È senza conoscenzaiPad 64gb 2021La nona generazione di tablet Apple. iPad 64GB 2021 è polivalente. È complementare al computer e allo smartphone. grazie perMatita di mele e via Tastiera più intelligenteSostituisce leggermente il tuo computer nei tuoi viaggi quotidiani. Se lo infili nella borsa, non ne sentirai nemmeno il peso. Tecnologia True Tone schermo della retina Lucentezza perfetta, qualunque sia la luce, anche di sera. L’iPad 2021 da 64 GB è potente. E’ dotato di puce A13 bionico e un GPU fino al 20% più veloce Dai suoi predecessori, per presentarti Prestazioni grafiche eccezionali. Sul lato foto, l’iPad 64 GB 2021 ha una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP nella parte anteriore e Fotocamera grandangolare da 8 MP.

Amazon abbassa il prezzo dell’iPad 9 64 GB 2021

Il gigante dell’e-commerce sta riscuotendo un enorme successo con le sue settimane del Black Friday. RegaliiPad 9 64 GB 2021 a 349,99€ invece di 439€ o 20% di sconto. Amazon va oltre offrendo di pagare in 4 rate gratuitamente, ovvero pagamenti mensili di € 87,50 al mese. Con Amazon, spedizione e reso sono gratuiti. A questo prezzo, sarebbe un peccato non innamorarsi di questo tablet EsercizioE il Versatileche contiene un file Grande indipendenza.

Clicca qui per Acquista iPad 64GB 2021 a 349,99€ con Amazon

