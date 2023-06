Gioca nei panni di sette eroi con abilità uniche nel mondo senza parole di Silent Hope

Marvelous Europe, in associazione con Marvelous Inc. e XSEED Games, oggi su Silent Hope, un nuovo titolo RPG, in uscita il 3 ottobre su Switch e PC tramite Steam.

In un mondo senza parole, quale speranza per l’umanità? Silent Hope è ambientato in una terra un tempo pacifica, messa a tacere da un ex re che ha rubato la parola alla gente prima di fuggire nell’abisso senza fondo noto come l’Abisso. Dopo questi eventi, la principessa fu rattristata dalle azioni di suo padre e pianse finché non fu sepolta nelle sue lacrime cristallizzate. Ora, dopo anni passati a dimenticare quegli eventi, sette eroi si ritrovano attratti dalla principessa. Per liberarla dalla sua luminosa prigione, devono sfidare le profondità dell’abisso per trovare il re scomparso e riunire la famiglia reale.

Silent Hope richiama i giorni di gloria dei dungeon crawler isometrici infondendoli con un approccio moderno. I giocatori assumeranno il ruolo di sette improbabili eroi, ognuno con le proprie armi uniche, stili di combattimento e attività al di fuori del combattimento. Dopo essersi tuffati nell’abisso per combattere i nemici e raccogliere materiali, gli eroi tornano al campo base per fabbricare oggetti, cucinare e riposarsi in preparazione della loro prossima avventura. Ogni viaggio nell’Abisso sarà una nuova esperienza, con trame casuali che assicurano che ogni viaggio abbia un elemento di fortuna, con maggiori pericoli in agguato per gli eroi più oseranno avventurarsi.