Il browser Opera One basato sull’intelligenza artificiale arriva sul mercato e presenta l’integrazione di ChatGPT con i risultati web in tempo reale

Con sede in Norvegia musica lirica Avvia un nuovo browser chiamato Opera One. Il browser avrebbe potuto essere la centesima iterazione di Opera, ma la società ha deciso di ricostruirlo da zero incorporando la più recente tecnologia AI nel design. Gli utenti hanno la possibilità di avviare ChatGPT di OpenAI direttamente dalla barra laterale o utilizzare la nuova interfaccia Aria AI di Opera, che combina ChatGPT con risultati live e aggiornati dal web.

Joanna Zajka di Oprah spiega l’approccio dell’azienda:

Poiché le persone sono ossessionate dall’innovazione del browser, abbiamo ritenuto opportuno ripensare il ruolo del browser alla luce dei recenti progressi nell’intelligenza artificiale. A differenza di altre società di browser, Opera non ha solo aggiunto servizi AI al suo browser. Siamo tornati al tavolo da disegno e abbiamo riprogettato il nostro browser di punta. Opera One è costruita attorno ad Aria, l’intelligenza artificiale nativa del nostro browser, e rappresenta il culmine del nostro lavoro fino ad oggi.

Oltre a essere eseguito dalla barra laterale, è possibile accedere ad Aria anche direttamente dalla riga di comando utilizzando ctrl + / (Win) o la scorciatoia da tastiera cmd + / per produrre una sovrapposizione di Aria e interagire con essa all’istante. Gli utenti possono scegliere di interagire immediatamente con la risposta AI nella barra laterale o continuare la navigazione. Se lo desidera, l’utente può rinunciare completamente all’uso di Aria o ChatGPT per un’esperienza di navigazione standard.

Opera One introduce anche una nuova funzionalità, Tab Islands, che consente di raggruppare le schede correlate per gestire al meglio la navigazione. Un altro obiettivo di questa nuova funzionalità è aiutare gli utenti a navigare più facilmente tra le attività. Questa funzione funziona anche automaticamente. Ad esempio, un utente che crea un itinerario e cerca hotel e voli vedrà le schede aperte in quel contesto raggruppate in una nuova isola di schede.

Come ci si aspetterebbe da un nuovo browser che è stato ricostruito da zero, Opera afferma che ci sono molte nuove modifiche sotto il cofano che velocizzano anche la tua esperienza di navigazione. Ciò include una nuova architettura del browser e un compositore multi-thread, tutti basati sul browser Chromium open source. Opera One è scaricabile gratuitamente ed è disponibile su Mac, Windows e Linux.

