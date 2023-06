Samsung Galaxy Z Flip 5 – Prima vera foto dello smartphone pieghevole

Un’immagine rubata del Galaxy Z Flip 5 rivela lo smartphone pieghevole di Samsung prima del 26 luglio 2023. (Risoluzione, non è l’immagine di apertura di questo articolo).

Sappiamo già come sarà il Samsung Galaxy Z Flip 5. Diversi visual promozionali sono sfuggiti alla veglia di Samsung, permettendoci di scoprire il suo nuovo display esterno. A parte queste immagini, nessuna immagine reale è ancora apparsa sul web.

Schermo esterno da 3,4 pollici?

Non cercare oltre, è emersa un’immagine “rubata” del Galaxy Z Flip 5 Cinguettio. rivelarci Galaxy Z Flip 5 Coperto da una copertura protettiva, ma il suo schermo esterno è chiaramente distinguibile.

È molto più grande del suo predecessore. La sua diagonale è simile a quella del Motorola Razr 40 Ultra, che presto potrete scoprire su idboox.

Il pannello di Galaxy Z Flip 5 misura 3,4 pollici con display HD. La tacca in alto a destra è completamente visibile. Questa parte assomiglia alla barra delle notifiche.

Questo grande schermo dovrebbe consentirti di eseguire app ottimizzate per Google senza aprirle, come Maps o Youtube.

La posizione dello smartphone ci permette anche di vedere che non c’è più spazio tra le due parti dello smartphone quando è chiuso.

Galaxy Z Flip 5 – Specifiche tecniche

Come tutti gli smartphone pieghevoli, Z Flip 5 avrà un secondo schermo molto più grande. La tavola pieghevole misura 6,7 ​​pollici. Il display AMOLED Full HD+ avrà una frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz.

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni. Z Flip 5 è ​​alimentato dal potente processore Snapdragon 8 di seconda generazione. È aiutato da 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il lettore di impronte digitali sarà comunque posizionato sul lato del dispositivo. Non dovrebbero esserci sorprese nemmeno per le telecamere. Lo Z Flip 5 integrerà due sensori da 12 MP ma non è noto se Samsung abbia migliorato l’elaborazione delle immagini.

Non ci saranno cambiamenti nemmeno dal lato della batteria. La capacità rimane a 3.700 mAh e sarà compatibile con la ricarica da 25 W. Ci sarebbe piaciuto apportare una modifica a questo livello affinché il Galaxy Z Flip 5 avesse più autonomia.

Ci vediamo il 26 luglio per saperne di più.