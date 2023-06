Patch 10.1.5: Anteprima Blizzard del vivaio “Small Scales” – World of Warcraft

Tra le novità che arriveranno con la Patch 10.1.5 del Volo del drago È il vivaio di “Small Scales” dove ti prenderai cura dei diversi draghi che saranno affidati alle tue cure e otterrai molti animali domestici durante le diverse missioni offerte. Trovi tutti i dettagli qui sotto.

Il Ruby Essence Sanctuary è sopraffatto dalle uova e ha bisogno di aiuto per far schiudere e addestrare cinque dei suoi cuccioli. Così ha chiamato in aiuto la squadra del vivaio Petites écailles. Il personale è confuso e ha bisogno del tuo aiuto per addomesticare alcuni cuccioli.

Il Segreto del Ralatore

Quando arrivi a Dragon Isles, il Wingstretch Herald ti darà una nota. Accetta la missione Eggs Galore che ti porterà ad Amella nel Ruby Essence Sanctuary, dove imparerai il mestiere del Whelp Healer. Andrai quindi al vivaio “Small Scales” a Valdrakken per prepararti a prenderti cura del tuo primo Draghetto.

Il completamento delle attività di incubazione giornaliere ti farà guadagnare gemme volanti, oro e altro ancora. Il completamento di una missione di Cucciolo non giornaliera ti garantirà due animali domestici (un animale domestico da combattimento e uno normale).

Rete del drago Battaglia di animali domestici La classica mascotte Rossiona (Drago Net Noir) Eiji: Elementale della Terra Primordiale il cuscino Belastrasza (Dragonnet rosso) Principessa Forquistraza: Baby Forquin Sta criminalizzando Zhusadormu (Dragonnet di bronzo) Annona: Baby Pavlasin Zhusadormu Zaltgoose (frusta blu) Pallibrius: Il libro della magia Zaltgos Posidriss (Dragonnet verde) Somnio: Orson Welles poseidris

Guadagnati le ali

Se completi tutte e 5 le domande di laurea degli studenti, riceverai l’obiettivo “It’s Bottle Time” e il titolo di “Whelp Caretaker”. Il completamento di ogni missione giornaliera una volta (16 in totale) garantisce l’obiettivo “Cucciolo non restituito” e l’animale da battaglia di Axel.

Esplora il cielo

Dopo aver completato i compiti per i Dragonnets, vai alle gare con i tuoi piccoli sudditi alati. Completa tutte le gare per ottenere l’obiettivo “Nursery Race” e un gioco che ti permette di creare i tuoi nuovi compagni, i Wyrmling, per un momento (inclusa una lenta caduta).

Non vediamo l’ora di scoprire il tuo lato tenero mentre ti prendi cura dei nuovi arrivati ​​più preziosi del popolo Drakon durante il tuo viaggio alle Isole del Drago.