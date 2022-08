Dopo un bug, FIFA 23 è esaurito per il preordine a… 6 centesimi

L’editore EA Sports ha già commesso un errore sulla versione indiana dell’Epic Game Store. Invece di offrire il gioco a 4.799 rupie indiane, ovvero circa 60 euro, la FIFA ne ha quotate 23 a 4,80 rupie, l’equivalente di… sei centesimi di euro. Questo è il 99% in meno rispetto al suo prezzo originale. Non male vero?

“Obiettivo sorprendente”

Alcuni giocatori sono riusciti a sfruttarlo in tempo e hanno acquistato la Ultimate Edition per 730 volte in meno rispetto alla Classic Edition. Dopo aver appreso la notizia, i netizen di tutto il mondo hanno voluto tentare la fortuna provando ad accedere alla piattaforma indiana, ad esempio utilizzando una VPN.

Invece di annullare gli ordini, EA Sports ha deciso di ammettere il proprio errore e di onorare tutti gli acquisti. “Qualche settimana fa, abbiamo segnato un gol davvero impressionante quando abbiamo inavvertitamente offerto un preordine di FIFA 23 sul negozio Epic Games al prezzo sbagliato”, ha detto l’editore agli acquirenti interessati. “È stata colpa nostra e volevamo dirti che onoreremo tutti gli acquisti effettuati a quel prezzo”, ha aggiunto.

Fortunatamente, questo imbarazzo è stato corretto e il gioco è stato rivenduto al suo prezzo originale.