Shuji Utsumi, Sega: Nessun accordo con Microsoft!

Microsoft Corporation è il leader mondiale nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi operativi e software per PC e server. Il gruppo sviluppa anche l’attività di produzione e vendita di computer. Il fatturato netto è suddiviso per attività come segue: – Vendita di sistemi operativi e strumenti di sviluppo applicativo (46,5%): destinati principalmente a server (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, ecc.) e piccoli computer (Windows); Sviluppo di applicazioni software basate su cloud (22,6%): software di produttività (Microsoft 365; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher e Access), gestione integrata e CRM (Dynamics 365), condivisione e gestione di file online (OneDrive) e comunicazioni unificate e collaborative (Skype e Microsoft Teams); – Vendita di hardware e software per videogiochi (8,2%): Xbox; – servizi alle imprese (3,7%); – vendita di computer, tablet e accessori (3,5%); Altro (15,5%). Il 50,5% delle vendite avviene negli Stati Uniti.

