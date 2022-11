Samsung Galaxy A14: sappiamo di più sui sensori di immagine e sulla sua batteria

Si dice che Samsung stia lavorando a un sequel del Galaxy A13, il Galaxy A14. Nel programma non ci sono grandi modifiche, ma verranno apportate piccole migliorie e possiamo presumere che il prezzo sia ancora corretto.

Lo scorso aprile, SAMSUNG Formalizzare Galassia A13E il Smartphone da 200 euro Si è posizionato al livello di ingresso del mercato. un Smartphone Samsung Con una scheda tecnica ben bilanciata e un rapporto qualità-prezzo entusiasmante. I media Club Galassia Rivela alcune informazioni sul Galaxy A14, inclusa la parte dell’immagine e la batteria del telefono, anche se molti dettagli sono finora sconosciuti.

Sensore principale da 50 MP come sul Galaxy A13

Quello che non è cambiato è il sensore principale del Galaxy A14, che sarà da 50 megapixel come nella versione precedente, anche se non necessariamente lo stesso riferimento. Ma ciò che può cambiare è che uno dei quattro sensori può scomparire. Gizmochina Si dice che all’inizio del mese, OnLeaks Svelato il design del Galaxy A14. Sul retro ci sono solo tre sensori. Possiamo quindi supporre che il sensore di profondità o il sensore dedicato alla macro scompaia in questa nuova versione.

D’altra parte, la fotocamera frontale dovrebbe evolversi perché la sua definizione salirà a 13 mega-pixel, rispetto ai 5 o 8 mega-pixel del Galaxy A13, (a seconda della versione 4G o Rete 5G).

Batteria da 5000 mAh per Galaxy A14

Anche dal lato della potenza non notiamo grandi novità, con una batteria con numero di modello EB-BA146ABY, che ha una capacità di 5.000 mAh. Club Galassia È stato riferito che lo schermo del Galaxy A14 avrà le dimensioni di di LCD 6,8 pollici Full HD+ che ospiterebbe in misura minore la fotocamera frontale.

Gizmochina Si prosegue ricordando che il Galaxy A14 dovrebbe essere dotato di un’estensione SoC Tecnologia dei media Helio G80, GPU Mali G52 abbinata a 4 GB di RAM. Potrebbe esserci anche una versione con 6 GB di RAM. Finalmente lo smartphone può uscire Android 13 con interfaccia 5. interfaccia utente singola.

I media ipotizzano che la presentazione di questo nuovo modello avvenga entro la fine dell’anno, per la commercializzazione nel 2023. In termini di prezzo, non ci sarà un aumento significativo rispetto al Galaxy A13, ma possiamo trovarlo in vendita circa 230 euro. Lo ricordiamo L’attuale tasso dell’euro Può rendere il telefono più costoso.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.