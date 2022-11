Goditi Windows a 6,11€ e Office 2021 a 13,22€!

Godeal24 lancia le sue grandi vendite annuali: The un giorno in vendita o il giorno dei single. È l’evento con il maggior numero di vendite in 24 ore, superando le vendite totali del Black Friday e dell’Internet Monday negli Stati Uniti! Se stai cercando un vero sistema operativo Windows o una suite MS Office a un prezzo accessibile, non perderti questo evento Tutto bene 24. Questa è un’enorme promozione con sconti imbattibili su tutti i software per computer più diffusi. Ad esempio, Windows 10 Professional ora costa solo $ 7,42, se acquisti più pacchetti, il prezzo sarà migliore. Se desideri eseguire l’aggiornamento all’ultima versione di Windows 11 Pro, puoi anche ottenere una versione autentica e sicura di Windows 11 Pro per soli $ 11,11 in questo momento. È l’ultimo sistema operativo di Microsoft. Dal suo lancio, Microsoft ha costantemente aggiornato per migliorare l’esperienza dell’utente.

per me Un giorno 2022Uno dei prodotti più classici di Microsoft, la suite MS Office, ti viene offerto al miglior prezzo. Il prezzo ufficiale di Office 2021 Pro è solitamente di $ 439,99 e su Godeal24 puoi ottenerlo a soli € 25,11! Se devi acquistare più unità, il prezzo finale di acquisto è di € 13,22, ovvero un calo di quasi il 90%.

Le migliori promozioni per Microsoft Office 2021 a partire da 13,22€

Ottieni Microsoft Office 2021 Professional Plus per € 25,11 (1 PC) READ Truffa da evitare: certificato Instagram falso

Goditi Microsoft Office 2021 Professional Plus a partire da € 13,22 (5 PC)

Windows 10 Pro e Windows 11 da 6,11 euro

Ottieni Windows 10 Professional per 7,42 €

Goditi Windows 11 Professional a soli 11,11 €

Con il codice FUT62 puoi usufruire di uno sconto del -62% sulle seguenti offerte:

50% di sconto sui prodotti Windows con codice promozionale FUT50

Se hai bisogno di acquistare Windows e MS Office in blocco, puoi dare un’occhiata alla nostra campagna “Business Wholesale” per ulteriori risparmi (vedi sotto)

Godeal24 ha uno store professionale e unico con un ampio catalogo di licenze digitali legali e garantite al 100%. Puoi ottenere del software con l’80% di sconto! Questo vale non solo per i più diffusi sistemi operativi Windows e Office, ma anche per Software E telefoni cellulari più pratici, come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

I migliori gadget per il tuo PC ai migliori prezzi:

Godeal24 è un distributore delle principali licenze Microsoft e software di sicurezza informatica. Puoi controllare il loro feedback su TrustPilot. L’azienda è nota per la qualità dell’esperienza di acquisto e per i tanti vantaggi che offre il negozio: oltre alla possibilità di scegliere tra tanti prodotti originali con sconti fino al 90%, la consegna digitale ti permetterà di ricevere il tuo software direttamente a il tuo indirizzo email in pochi secondi dall’acquisto. È un metodo di consegna molto conveniente per l’acquirente.

Godeal24 promette anche supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita che potrai utilizzare il prodotto senza alcun problema!

Se necessario, contattare Godeal24: [email protected]