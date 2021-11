Un ‘grande successo’ per l’Europa spaziale

“Sono molto felice, questa missione è stata un enorme successo!”, ha detto a un astronauta dell’ESA Josef Schbacher, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, che ha seguito l’atterraggio della capsula SpaceX Dragon.

Dopo il lander SpaceX, Thomas Bisquet e i suoi tre colleghi della stazione spaziale sono stati trasportati su una nave ed estratti dalla capsula, prima di essere sollevati per l’atterraggio e quindi trasportati allo Space Center di Houston.

“Thomas stava bene”, ha commentato Josef Schbacher. “Il nostro medico e gli assistenti che lo hanno accolto ci hanno detto che tutto stava andando bene”, secondo Philip Willikens, direttore delle comunicazioni dell’Agenzia spaziale europea.

L’astronauta francese ha fatto una breve sosta a Houston ed è ora in viaggio per la Germania su un aereo medico noleggiato dall’esercito francese. L’arrivo è previsto intorno alle 21:00 a Colonia, dove si trova l’European Astronaut Center. Se ne occuperà direttamente “Envihab”, una struttura dedicata alla riabilitazione della gravità terrestre. Il suo periodo di riabilitazione fisica dura tre settimane.

Thomas Pesquet, 43 anni, ha trascorso 199 giorni in orbita, a 400 chilometri dalla Terra. Durante la sua prima missione (2016-2017), Schbacher ha affermato di aver raccolto “400 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, 40 ore di camminata spaziale”.

Ha aggiunto: “Ora è uno degli astronauti più esperti che abbiamo. La sua missione è stata un successo a livello scientifico, ma anche in termini di comunicazione. Thomas è molto bravo, è un eccellente ambasciatore spaziale”.

Philip Wilkins ha dichiarato: “Siamo a bordo! Non posso fare a meno di sottolineare l’impatto mediatico positivo della sua missione tra i giovani in particolare”. “Ci affidiamo ad astronauti più esperti che hanno già effettuato due voli e sono stati capitani (come Thomas Bisquet, ndr), per future conquiste lunari”.