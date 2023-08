Migliaia di rametti di viola del pensiero e fiori di stella alpina furono sequestrati ai vagabondi

In Savoia la raccolta della stella alpina è severamente vietata e la raccolta del folletto è limitata a 120 rametti al giorno e per persona.

Circa 8.500 ramoscelli di genii e 350 fiori di stella alpina sono stati confiscati agli escursionisti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto in Savoia durante un’operazione per controllare la raccolta delle piante, ha reso noto la prefettura.

In Savoia è severamente vietata la raccolta delle stelle alpine e la raccolta dei genibi è limitata a 120 rametti al giorno e per persona, come nota un comunicato della prefettura, precisando che i trasgressori sono passibili di una multa fino a 750 euro.

Selezione supervisionata

Durante questi sopralluoghi effettuati tra il 29 luglio e il 4 agosto sulle alture del Moncenisio, sito notevole per la sua flora soggetto ad un intenso traffico turistico, sono stati sequestrati nelle mani di escursionisti più di 8.500 rami di folletti e circa 350 fiori di stella alpina. sotto l’autorità dell’ufficio del pubblico ministero di Albertville, che definisce la provincia. Dal 2021, l’ordinanza prefettizia ha regolamentato la raccolta dei fiori in Savoia, in cui è vietato mangiare gigli arancioni, gigli martagoni, stelle alpine, ciclamini e arnica su Chartreuse, Baug e Labd.

Ogni anno, la completa distruzione di piante di specie vegetali, in particolare il genbei, minaccia la conservazione di queste specie che non sono protette ma fanno parte del patrimonio naturale della Savoia e più in generale delle Alpi, secondo la tutela. Il Governatore della Savoia, François Raver, ha ricordato che “I servizi statali assicurano una forte presenza per tutta l’estate sui numerosi siti naturali eccezionali del dipartimento. La conservazione della biodiversità è un obiettivo nazionale primario, e può essere raggiunto con una buona informazione per gli escursionisti e controlli mirati.».