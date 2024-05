La sanità nell’Eure-et-Loire, due principali misure sostenute dalla Carta regionale

Vedi le mie notizie

Constatando l’insufficienza dell’offerta medica e paramedica nel dipartimento dell’Eure-et-Loire, il Consiglio della Prefettura ha avviato… Dal 2010 figlio Piano sanitario 28

Con questo dispositivo l’amministrazione ha voluto contrassegnare A Politica proattiva diffuso di fronte a questa carenza medica e alla desertificazione. Nei quattro anni successivi lo rafforzò con Carta sanitaria regionale. Spiegazioni.

Facilitare l’accesso alle cure per tutti gli Euréliens

rinforzata, Piano sanitario 2024-2028 Si intende sviluppare diverse misure tra cui l’istituzione di una Carta sanitaria regionale.

Una strategia provvisoria è stata creata durante un simposio di lancio nel novembre 2023. È stata creata in collaborazione con partner sanitari, parti interessate, funzionari eletti e parti interessate economiche, attorno a un’ambizione condivisa: Facilitare l’accesso alle cure per tutti gli Euréliens.

Attraverso il Piano sanitario 2024-2028, il Consiglio di Dipartimento mira a istituire il dipartimento con la denominazione “ Facilitatore, unificatore e coordinatore politiche sanitarie sul proprio territorio”.

Due misure principali Si tratta di dare corpo a questo accordo inizialmente come annunciato dal Consiglio di Amministrazione:

■ Apertura, fine 2024, a Negozio online completo È gestito dal CD28, in coordinamento con l’ARS (Agenzia sanitaria regionale) e il CPAM (Fondo di assicurazione sanitaria primaria). Dedicato a Esperti della salute Che si siano stabiliti o vogliano esercitare nell’Eure-et-Loir, così come le loro famiglie, ma anche gli studenti che intendono svolgere uno stage nella regione, “questo centro globale offrirà un sostegno umano e personale incentrato sulla loro professionalità e esigenze personali”.

■ E Carta di solidarietà e salute Da parte sua, si adopererà per obbligare tutti i firmatari a lavorare collettivamente per raggiungere questo obiettivo L’interesse comune degli Euriliani.

“Un piano ambizioso e prioritario per tutti”

Con un fermo impegno a migliorare l’assistenza sanitaria nell’Eure-et-Loire, ciascuno di questi partner contribuisce attivamente all’attuazione di questo piano ambizioso e prioritario per tutti. Consiglio di amministrazione dell’Eure-et-Loire

Il 18 aprile 2024 gli attori del sistema si sono mobilitati ancora una volta per chiarire lavoro, governance e piano operativo della Carta sanitaria regionale, prima della sua pubblicazione. Firma ufficialePrevisto per il terzo trimestre del 2024.

Un’occasione per Christophe Le Dorvin, capo del dipartimento, per ricordare che “la salute è una questione quotidiana per gli Aureliani. È anche l’occasione per rendere omaggio all’impegno dei numerosi partecipanti – una cinquantina – a questo simposio.

“Insieme lavoreremo per trovare soluzioni per dare sollievo alle persone che ne hanno più bisogno”, ha riassunto il presidente del CD28.

“La Carta sanitaria regionale sarà infatti il ​​risultato di a Impegno di partenariato“La cui tabella di marcia pluriennale sarà sviluppata congiuntamente”, hanno aggiunto Evelyn Lefebvre, vicepresidente del Consiglio provinciale responsabile della Solidarietà, dell’Indipendenza, della sanità pubblica e delle risorse umane, e Stephanie Cotelle, consigliera di gestione delegata del Piano sanitario 28.

