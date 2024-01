colloquio. “Il 3% dei fenomeni meteorologici studiati da Jiban sono inspiegabili”, secondo il suo direttore

Di base

Martedì 30 gennaio, nell'ambito del ciclo di conferenze dell'Accademia di Aeronautica e Spazio, la Mediateca José Cabanes di Tolosa accoglie Geipan, un servizio del Cnes, per parlare di fenomeni spaziali non meglio specificati. Vincent Custis, capo del Gruppo di studi e di informazione sui fenomeni atmosferici non identificati, risponde alle domande di La Dépêche.

Qual è lo scopo di questa conferenza?

L’obiettivo è fornire la nostra funzione e beneficio alla società. Per mostrare Jiban (una raccolta di studi e informazioni su fenomeni spaziali sconosciuti), dalle testimonianze delle persone, attraverso le indagini fino alle spiegazioni. Il lato pratico del nostro lavoro mi sta a cuore: non siamo ricercatori UFO, ma ricercatori di spiegazioni razionali. Durante questa conferenza incontrerò Francine Cordier, un'appassionata ricercatrice volontaria all'aria aperta. Sarà presente anche l'esperto esterno Jack Bay. Agisce come uno psicologo cognitivo per aiutarci a verificare l'attendibilità dei dati raccolti. Quando noi esseri umani giochiamo con le storie, non conosciamo affatto il livello di incertezza, ma sappiamo che è elevato.

Da quali dati stai lavorando?

Raccogliamo principalmente testimonianze umane. Negli Stati Uniti si desidera attrezzare e installare sistematicamente telecamere di sorveglianza per monitorare il cielo. In Jiban facciamo affidamento solo sulle competenze e sulle risorse già esistenti. Utilizziamo applicazioni generali e dati interni CNES relativi alle osservazioni satellitari e al rientro atmosferico. Disponiamo inoltre di tutta una rete di partner esterni che sono per noi preziosi: il monitoraggio radar effettuato dall'Aeronautica Militare e gli indicatori di Météo France in particolare sulla direzione e la velocità del vento. L’essenza della nostra attività è saper riunire discipline molto diverse.

Quali fenomeni si osservano frequentemente?

È cambiato un po' ultimamente. Ci sono fenomeni come le osservazioni dei satelliti Starlink (ndr: quelle di Space X) che non registriamo più, perché sappiamo individuarli molto facilmente. Pertanto non necessita di indagini. Gli eventi più comuni sono vedere gli aerei e il sole riflesso su di essi. A seconda della configurazione, l'osservatore non può identificarli. Esistono anche palloncini gonfiati ad elio di varie forme, che sono il monitoraggio satellitare o il secondo stadio di un razzo. A parte questo, le classiche lanterne cinesi che sono diminuite molto negli ultimi tempi sono le lanterne cinesi. Allo stesso tempo, aumentano le certificazioni pilota. Potrebbero essere missili o addirittura UFO.

Quanti eventi insegni ogni anno?

Dalla nascita di Giban nel 1977, abbiamo pubblicato più di 3.000 casi. Facciamo circa 700 osservazioni all'anno e ne analizziamo solo un centinaio. Ciò significa che in precedenza rispondevamo direttamente a semplici richieste. Mi piace parlare di fatti evidenti: ci sono quelli che possiamo spiegare immediatamente, come i satelliti Starlink, e poi i fatti evidenti che sono resoconti e non rientrano affatto nel nostro ambito. Sto parlando di eventi paranormali qui.

Lancio di prova dell'aliante ipersonico VMAX. Il suo percorso unico gli permette di sfuggire a qualsiasi obiezione./

© Cnes-GEIPAN-Témoin. – Centro Nazionale Studi Spaziali



Alcuni fenomeni rimangono irrisolti?

Naturalmente rappresenta circa il 3%. Sono fenomeni che non si possono spiegare all’arrivo ma non sono inspiegabili. Abbiamo ricercato, indagato e considerato molte ipotesi e nessuna di queste spiegazioni ci ha soddisfatto. Scriviamo quindi un rapporto che traccia la nostra ricerca e lo pubblichiamo sul nostro sito web che contiene tutti i casi studiati. Alla conferenza presenterò il caso inspiegabile più recente che abbiamo riscontrato. Questo è il cento. Mostrare questo caso significa anche mostrare che non deve necessariamente essere sorprendente. Semplicemente interessante, strano.

Qual è il caso più strano che hai studiato?

Questo è un fatto strano, sorprendente e insolito, di cui parlerò dettagliatamente martedì. Qualcuno pensava di aver visto un UFO. Ci ha regalato la sua testimonianza, accompagnata da meravigliosi disegni a matita. Era vernice. Dalla percezione dell'UFO si è passati all'interpretazione visiva: l'uomo stava osservando il proprio fondo oculare. Così Gibban rese popolare un esperimento scientifico molto divertente e insolito. Questa storia è la più incredibile per me.

Conferenza Giban, martedì 30 gennaio, dalle 18 alle 20, nella Mediateca José Cabanes. entrata gratis.