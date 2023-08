Salute: rilancio di Adocia Biotech

Adokia È quasi scomparso dal duro mondo della biotecnologia. L’azienda lionese, a capo di un portafoglio di 47 famiglie di brevetti, è stata appena salvata dal laboratorio Sanofi, che ha ottenuto l’esclusiva mondiale per un farmaco chiamato M1Pram, che combina l’insulina e l’ormone della sazietà. L’accordo prevede un pagamento immediato di 10 milioni di euro.

Inoltre, questa società biotecnologica quotata in borsa si è assicurata due finanziamenti da 5 milioni di euro ciascuno, uno da parte di Bpifrance e investitori privati, e l’altro attraverso un collocamento di obbligazioni convertibili con la società svizzera Vester Finance.

Queste operazioni consentono ad Adocia di ripagare un debito di 9,8 milioni di euro nei confronti del fondo lussemburghese IPF Partners, che non è più creditore della società. Gli analisti borsistici di Oddo BHF ne sono stati entusiasti, soprattutto perché se questo debito non fosse stato saldato, Adocia avrebbe dovuto mettersi sotto la tutela del Tribunale commerciale. L’azienda impiega 95 dipendenti, di cui 75 nel settore ricerca e sviluppo. Lo scorso anno ha registrato un fatturato di 11 milioni di euro, con una perdita di 12 milioni.

Ritardo in Cina

Sollevato dalla fine di questo “episodio brutale”, il direttore Olivier Sola spiega le difficoltà che incontra a causa dei ritardi nello sviluppo di due trattamenti in collaborazione con il laboratorio cinese Tonghua Dongbao. Il Covid-19 ha ritardato esami e scambi.

“Il partner cinese ha firmato due accordi di licenza per i farmaci del valore di 135 milioni di dollari. Abbiamo ricevuto 50 milioni di dollari alla firma nel 2018 e 5 milioni di dollari nel 2022. Ci sono ancora 80 milioni di dollari da raccogliere, di cui 20 milioni l’anno prossimo per gli studi di Fase 3. Ma in attesa il ricavato delle vendite, che potrebbero iniziare nel 2026, “Sono in un viaggio piuttosto difficile attraverso il deserto”, ammette Olivier Sola, che ha dovuto rallentare alcuni programmi.

Senza voler specificare quali, spiega che i ricercatori di Adocia stanno ora indirizzando il loro lavoro verso le cure per l’obesità, che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità colpisce un miliardo di persone in tutto il mondo. Tra questi, i diabetici sono sovraesposti, poiché l’insulina favorisce l’aumento di peso. M1Pram, a cui Sanofi era interessata prima delle difficoltà di Adocia, potrebbe colpire circa 40 milioni di pazienti obesi o in sovrappeso.

«Nella seconda fase degli studi clinici, abbiamo osservato una perdita di peso dopo quattro mesi di 5,6 kg nei pazienti obesi», conferma Olivier Sola, che sta avviando la terza fase di pre-marketing. Spera di trasformare l’accordo con Sanofi in una partnership a lungo termine entro la fine dell’anno.