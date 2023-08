La regione Vallonia sporge denuncia per il furto di scheletri in un sito archeologico, e non è la prima volta

La ministra del Patrimonio vallone, Valerie de Puy, ha presentato una denuncia, tramite il suo dipartimento, per il furto di almeno tre scheletri da un sito di scavo dell’Agenzia del Patrimonio vallone, nell’Hubei (Ramelles). La Regione Vallone ha intentato un’azione legale nel Brabante Vallone con una denuncia contro X per furto con scasso e una causa civile. I fatti sono stati commessi nei mesi di maggio e giugno 2023, in un cantiere vietato al pubblico.

Il cantiere di scavo nell’Hubei ha portato alla luce numerosi resti, in particolare una necropoli medievale successiva al XIV secolo, e i lavori si svolgono sotto la supervisione dell’Agenzia del Patrimonio Vallone. “Nel corso dei mesi di maggio e giugno 2023 sono state osservate diverse violazioni sul sito, ma l’accesso allo stesso è protetto e completamente vietato al pubblico. Individui organizzati hanno rubato almeno tre scheletri quasi completi e due teschi extradicono i funzionari.

Venuti a conoscenza di questi fatti, il Ministro De Puy decide di sporgere denuncia contro X, costituendo parte civile la Circoscrizione. L’obiettivo è evitare che questo tipo di atti, che ledono un patrimonio che è un bene pubblico per tutti, rimangano impuniti. Dall’inizio dell’Assemblea Legislativa, il Ministro del Patrimonio ha dovuto presentare tre denunce di questo tipo, in casi simili commessi a Weris e Tavier. Ha spiegato che avrebbe continuato ad agire in questo modo se si fossero verificati altri casi.