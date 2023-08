Capisce tutto. Perché le donne si stancano mentalmente e fisicamente più degli uomini all’inizio dell’anno scolastico?

Secondo uno studio condotto da Ifop su circa 2.000 persone e pubblicato il 29 agosto 2023, il 70% delle donne ha dichiarato di sentirsi stanca alla fine della vacanza, contro il 57% degli uomini. Il divario è dovuto principalmente alla disomogenea distribuzione dei compiti domestici e genitoriali nel corso dell’anno.

Secondo un nuovo sondaggio su 2.004 persone pubblicato da Ifop martedì 29 agosto per Bons Plans Voyage New York, il 70% delle donne ha dichiarato di essere “stanco” al ritorno dalle vacanze, rispetto al 57% degli uomini. Come si spiega questo divario?

Cos’è il carico mentale?

Come spiega Nicole Price sul sito del CNRS, il carico mentale corrisponde a “un lavoro amministrativo, organizzativo e di pianificazione allo stesso tempo immateriale, inevitabile e statico, volto a soddisfare le esigenze di tutti e al buon funzionamento della residenza”. In una coppia eterosessuale questa gestione cognitiva delle faccende domestiche è (quasi) sempre supportata dalla donna. Disuguaglianza che non riduce né esacerba altre disuguaglianze, in particolare nel mercato del lavoro.

Secondo lo studio, il 53% delle donne intervistate ha dichiarato di aver svolto più lavori domestici del proprio partner durante le vacanze estive, il 39% ha stimato di aver fatto “quasi altrettanto” e solo l’8% pensava di aver fatto “meno”. Dal loro marito.

Secondo François Krause, direttore del Centro per il genere e la sessualità dell’Ifop: “Questo sondaggio mostra chiaramente che le donne non beneficiano delle ferie tanto quanto gli uomini perché durante questo periodo soffrono sempre della distribuzione ineguale dei compiti domestici di cui soffrono gli altri .” Dell’anno.”

Esiste ancora una distribuzione ineguale dei compiti domestici

Sia in estate che in inverno, le donne devono gestire diverse faccende domestiche. Ad esempio, sono il 69% più propensi a prendersi cura del bucato rispetto solo all’11% degli uomini. Lo stesso vale per la preparazione dei pasti, che è importante per il 48% delle donne intervistate rispetto al 28% degli uomini.

Quindi le vacanze estive, sinonimo di comfort e lusso, non fanno eccezione. Secondo l’indagine Ifop, la disuguaglianza nei compiti domestici è più marcata tra le coppie che vanno in vacanza con i figli. Pertanto, il 71% delle donne intervistate ha dovuto assumersi la responsabilità di preparare le valigie dei propri figli, rispetto solo al 12% degli uomini. Lo stesso vale per la preparazione dei pasti per le attività all’aperto: 53% contro 17%.

Inoltre, il 46% delle donne intervistate era responsabile del seguito educativo dei propri figli, rispetto al 13% degli uomini. L’unica parità tra i sessi riguarda le attività del tempo libero, con il 16% per gli uomini e il 19% per le donne.

Disuguaglianza nelle vacanze e pressioni per il ritorno a scuola

Chiaramente, la disuguaglianza delle vacanze continua all’inizio dell’anno scolastico: disfare le valigie, iscrivere i bambini, acquistare materiale scolastico, organizzare l’assistenza all’infanzia… Secondo l’indagine, quasi il 60% delle donne che sono andate in vacanza con il proprio partner durante l’estate hanno dichiarato erano preoccupati per i problemi che verranno affrontati alla fine delle vacanze, rispetto al 47% degli uomini. Ciò interesserebbe più donne con redditi più bassi.

Pertanto, la delega dei compiti domestici, genitoriali e delle vacanze “si basa su una visione innegabilmente conservatrice del proprio tempo libero e su un comandamento sociale molto forte: anteporre il benessere della propria famiglia ai propri bisogni”.

Così, François Krause spiega nello studio che “le vacanze estive non sollevano interrogativi sui modelli coniugali e familiari ineguali”, ma li esacerbano perché “se l’attività professionale delle donne legittima una distribuzione più equa del lavoro domestico, momenti di inattività come le vacanze la incoraggiano .” . Ritornare al ruolo dell’individuo “normale”: occuparsi soprattutto dei propri figli e della propria casa.