Salute: una settimana complicata per i servizi di emergenza

Mercoledì 28 dicembre, gli operatori sanitari devono organizzarsi di fronte alle varie epidemie che imperversano in Francia in un periodo pericoloso a causa dello sciopero dei medici di base.

I servizi di emergenza stanno registrando un volume elevato di chiamate mercoledì 28 dicembre. Ogni organizzatore, infatti, dovrebbe gestire 35 chiamate all’ora. “Abbiamo battuto tutti i record di chiamate al Center 15 di La Manche con oltre 1.500 chiamate durante il giorno”.osserva il dottor Thomas parzialmente. Influenza, covid o un semplice virus, i pazienti sono affetti da varie patologie, ma si rivolgono a Samu per colpa Sciopero GP.



emergenze gravose



A fronte di un gran numero di pazienti, le emergenze, anche loro, Sale d’attesa piene e affollate. Nell’ultima settimana sono stati effettuati 19.242 passaggi al pronto soccorso per sindromi simil-influenzali, in aumento del 52% rispetto alla settimana precedente. Per rispondere ai casi lievi è stato istituito il Servizio di Medicina Generale presso il Pronto Soccorso del nAbbbeville In totale. Questo servizio alleggerisce la congestione in situazioni di emergenza evitando corsie non necessarie.