Salute. Per prevenire future epidemie, la questione del finanziamento

Entro la fine del 2021, la pandemia di Covid-19 aveva ucciso tra 13 e 17 milioni di persone in tutto il mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per evitare ulteriori tragedie, la ricerca si sta preparando a future epidemie ed epidemie che potrebbero verificarsi nei prossimi anni. L’ANRS ha tenuto un punto stampa mercoledì su questo. Per gli esperti, questa è stata un’opportunità per valutare la gestione del Covid-19 considerando le esigenze per comprendere meglio le malattie future. Necessità emergente: disporre di fondi sufficienti per poter anticipare potenziali malattie infettive emergenti.

Aspettati di reagire meglio

In ambito sanitario, le innovazioni impongono il “rigore assoluto”, come affermato nel preambolo da Roger Le Grand, Direttore della divisione “Modelli di malattie infettive per terapie innovative” all’interno della Commissione per l’energia atomica e le energie alternative (CEA). Questa precisione indica che è necessario un tempo di sviluppo “incomprimibile” per garantire che il trattamento sia efficace e scalabile nella comunità. In questo contesto, saper anticipare è fondamentale, per rispondere più rapidamente all’insorgere di una nuova epidemia. Durante l’epidemia di Covid-19, la precedente conoscenza dell’RNA messaggero ha permesso il rapido sviluppo di un vaccino, come ricorda Roger Le Grand: “Non avevamo un proof of concept per l’antigene del vaccino, ma avevamo la prova della fattibilità di questo concetto fino a stadi molto avanzati”.

Ma la prevedibilità richiede mezzi finanziari, soprattutto in un periodo di crisi. Non possiamo iniziare a pensare alle sperimentazioni cliniche quando l’epidemia è qui. Il finanziamento in questo periodo di crisi è molto importante, poiché è un mezzo facilmente mobile”, sottolinea France Mintry, Direttore del Dipartimento di Epidemiologia, Biostatistica e Ricerca Clinica dell’Ospedale Bichat-Claude Bernard (AP-HP).