azienda | Meteo in Provenza: pioggia, temporali, nuvole e schiarite, fine settimana molto instabile

È difficile riassumere il tempo di questo fine settimana in Provenza. Pioverà in alcuni punti, mentre in altri domineranno le nuvole diradate, ma non necessariamente per tutto il tempo… Ecco le previsioni del tempo nel dettaglio.

M Venerdì Nel pomeriggio è prevista una buona pioggia sulle Alpi dell’Alta Provenza, a sud del Luberon e nel paese di Aix. Anche Météo-France, la filiale di Aix, prevede temporali e persino grandine in alcune zone.

SabatoAl mattino le purghe domineranno nettamente nel nostro territorio. Poi le cose vanno male. Pioggia e temporali ritornano a metà pomeriggio e sera. In particolare nell’est delle Bouches-du-Rhône. Tuttavia, le temperature saranno sempre elevate da 23 a 25°C lungo Durance e al Pays d’Aix; Da 25 a 27 °C altrove nell’interno e da 23 a 24 °C sulla costa. Nella Valle del Rodano e in Camargue soffierà una nebbia moderata, con punte che raggiungono i 50-70 km/h.

L’inizio della prossima settimana sarà caldo

DomenicaLe nuvole saranno lì all’alba. In alcuni luoghi potranno fare dei piccoli bagni, localizzati e sparsi. Nel pomeriggio ritornano le tempestose piogge che cadranno a est delle Bouches-du-Rhône e delle Alpes-de-Haute-Provence. Si volgeranno a ovest. Soprattutto in Comtat e Etang de Berre. Altrove, gli incantesimi di sole dovrebbero dominare.

I venti si indeboliranno notevolmente nella Valle del Rodano. Sul versante “Mercurio” scenderà un po’: dai 20 ai 22°C via mare, dai 23 ai 25°C nell’entroterra.

Se L’inizio della settimana dovrebbe essere soleggiato e caldo, con temperature massime di 28 o anche 29 °C. Come l’aria d’estate!