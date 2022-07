Gli scienziati hanno trovato una possibile “cura” per la calvizie

Tempo di lettura: 2 minuti – rilevato indipendente

Alopecia androgenetica, comunemente indicata comecalvizieÈ un fenomeno associato all’invecchiamento il cavo che colpisce principalmente gli uomini. Può essere una vera fonte di Fatica Per alcuni che non esitano più a spendere somme astronomiche per curare la perdita Poesia.

I ricercatori dell’Università della California a Riverside hanno scoperto una sostanza chimica in grado di farlo “Non solo cura la calvizie, ma alla fine accelera la guarigione delle ferite”Come accennato indipendente.

Qixuan Wang, uno degli autori dello studio pubblicato in Giornale biofisicospiegato: “Nella fantascienza, quando i personaggi guariscono rapidamente dalle ferite, l’idea è che le cellule staminali lo abbiano reso possibile. Nella vita reale, la nostra nuova ricerca ci offre una migliore comprensione del comportamento delle cellule staminali, così possiamo controllarle e promuovere la guarigione delle ferite”.

Esaminando i follicoli piliferi, l’unico organo umano in grado di rinnovarsi regolarmente e automaticamente, il team scientifico ha scoperto che un tipo di proteina chiamata TGF-beta controlla non solo il modo in cui le cellule staminali del follicolo pilifero si dividono, ma anche come alcune di esse muoiono e provocano i capelli. perdita. .

Proteina TGF-beta Per due ruoli opposti, Qixuan Wang ha spiegato. Aiuta ad attivare alcune cellule dei follicoli piliferi per produrre nuova vita, ma aiuta anche ad avviare il processo di morte cellulare”.

Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto che quando i follicoli piliferi muoiono, rimane un serbatoio di cellule staminali. “Quando le cellule staminali rimanenti ricevono segnali per rigenerarsi, si dividono, creano nuove cellule e crescono in un nuovo follicolo”. ha aggiunto il mondo.

Come spiegato dal team di scienziati, sarebbe possibile stimolare la crescita dei capelli attivando le cellule staminali follicolari. Tuttavia, hanno indicato che sono necessarie ulteriori ricerche su questo argomento.

La caduta dei capelli che sembra innocua può portare a una vera sofferenza Me stesso Per le persone che lo sperimentano, per non parlare del potenziale sociale e Professionisti. Di tutte le soluzioni più o meno costose esistenti, nessuna è stata compensata in Francia.