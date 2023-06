Salute delle donne al lavoro: il rapporto del Senato lancia l’allarme

“Metti parole su questi mali e mostra l’invisibile che fa male.” Le note contenute nel preambolo del rapporto “La salute delle donne sul lavoro” indicano l’importanza di affrontare il tema e la necessità di evidenziarlo. Per sei mesi, i quattro senatori Lawrence Rossignol (PS), Lawrence Cohen (PC), Annick Jacquemet (UC) e Marie-Pierre Richer (LR) hanno raddoppiato le loro udienze e viaggi, in particolare in Bretagna prima sul campo, per sollevare il velo Finalmente in modo festaiolo. Secondo i senatori, “il mancato riconoscimento del peso fisico e mentale del lavoro delle donne è la ragione dell’indifferenza delle donne nei confronti della progettazione e dell’attuazione delle politiche di salute sul lavoro”.

Il primo problema menzionato nella relazione è la mancanza di dati statistici. Sebbene la legge del 4 agosto 2014, sulla vera parità tra donne e uomini, obbligasse i datori di lavoro a stabilire indicatori di genere per la salute e la sicurezza sul lavoro, i senatori hanno dovuto affrontare molte delusioni. “I dati di genere sono ancora molto frammentari. Questi dati vengono utilizzati molto poco quando esistono”, spiega Annick Jacquemet. “Tuttavia, senza sapere come prevenire e come riparare? Ad esempio, i quattro senatori additano la Direzione generale del lavoro, che “non è stata in grado di fornire ai relatori i dati per sesso sulla distribuzione delle assenze per malattia o sul monitoraggio effettuato da prevenzione e salute sul lavoro”. Il fondo Cnam raccoglie le statistiche di genere senza strumentalizzarle: «Dobbiamo identificare e quantificare empiricamente ciò che vediamo nella società – afferma Lawrence Rossignol – Il nostro compito è studiare più seriamente in modo che ciò che presentiamo non sia messo in discussione».

Pertanto, il primo asse delle proposte dei senatori mira a rispettare gli impegni assunti con la legge del 2014 per lo studio della salute sul lavoro per genere. Il rapporto rileva che “i timori di discriminazione ostacolano l’attuazione della valutazione di genere dei rischi professionali prevista dalla legge”. Lawrence Cohen aggiunge: “Discriminazione non significa discriminazione”. I senatori propongono di formare professionisti nell’approccio di genere ai dati, di utilizzarli e di imporre norme obbligatorie per la costruzione di un documento unico per la valutazione dei rischi sul lavoro (DUERP).

Migliore prevenzione dei rischi

Abbiamo notato che questa presunta neutralità porta a concentrarsi sull’uomo comune, il lavoratore maschio. L’uomo medio non è fisicamente costruito come una donna. Per settori quasi esclusivamente femminili troviamo le stesse difficoltà, spiega Annick Jacquemet. La compagna comunista Lawrence Cohen sostiene persino che alcune delle aziende che ha visitato per conto del Comitato per indagare sulla carenza di droga non avevano scarpe adeguate per le donne. Le situazioni diseguali hanno molte conseguenze per la salute delle donne. E dove gli uomini affrontano in modo schiacciante “pericoli visibili e mortali”, come afferma il rapporto, le donne, al contrario, soffrono invisibilmente. Il 60% delle persone con disturbi muscoloscheletrici sono donne. I DMS sono la malattia professionale numero uno da 20 anni”, ricorda Marie-Pierre Richer. “Laddove pensavamo che le malattie professionali colpissero gli uomini nel settore edile, ci rendiamo conto che le donne sono le prime vittime”. tutte le malattie articolari, come dolore lombare o sindrome del tunnel carpale.

Ancora peggio per il cancro. Mentre le donne sperimentano la “segregazione dei compiti di genere”, “le posizioni femminili, come la pulizia o la toelettatura”, richiedono il lavoro notturno. Secondo uno studio condotto dall’Inserm nel 2018, il lavoro notturno aumenterebbe del 26% la probabilità di sviluppare un tumore al seno. Inoltre, secondo Annick Jacquemet, “questa domanda non viene presa in considerazione nell’ambito della questione del genere, mentre questo argomento è più focalizzato sulle donne”. In media, più donne sviluppano il cancro prematuramente rispetto agli uomini durante i loro anni di lavoro. Pertanto, la questione del reinserimento lavorativo dopo il cancro e la questione dell’adattamento al lavoro si pone in primo luogo per le donne.

Di fronte a questa situazione, la seconda linea di proposte si concentra sullo sviluppo e l’adattamento della prevenzione. Altrove, i funzionari eletti vogliono informare i giovani delle scuole medie e superiori sulle condizioni di lavoro delle donne, rafforzare le risorse umane dedicate alla prevenzione medica o all’ispezione del lavoro, rivedere l’elenco degli standard di disagio o inasprire le sanzioni contro i datori di lavoro. Quando la legge non viene rispettata, servono sanzioni deterrenti”, avverte Lawrence Cohen. “Quando tocchi il portafoglio, fa male”.

I tabù della vita sessuale e riproduttiva

“Essere una donna significa avere mestruazioni, gravidanze naturali o gravidanze associate alla riproduzione medicalmente assistita, e possibilmente aborti. Essere una donna non è una malattia. Tuttavia, essere una donna comporta questo”, spiega Lawrence Rossignol. Nella vita professionale, i cicli mestruali e il desiderio di concepire possono essere collegati a freni ineguali. Nonostante la sua discussione, la festa delle mestruazioni – che si è svolta nel municipio di Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) – non ha superato la prova della discussione della delegazione. Tuttavia, i senatori stanno valutando di includere l’endometriosi, una malattia vaginale che colpisce una donna su dieci, nell’elenco ALD. Pertanto, questa inclusione nell’elenco consentirà di eliminare le perdite finanziarie subite dalle donne, che devono smettere di lavorare a causa del dolore mestruale. Un recente studio pubblicato in Canada ha mostrato che le donne che si identificano con l’endometriosi hanno dichiarato di perdere il 17% del tempo lavorativo. Il rapporto indica una diminuzione della loro capacità lavorativa del 41% e una diminuzione della produttività del lavoro di oltre il 46%.

Sulla voglia di avere figli, i quattro senatori guardano al metodo naturale e al metodo medico. Secondo il rapporto, il 20% delle donne perde o lascia il lavoro a causa della gravidanza. Lo stigma negativo della gravidanza, insieme alla discriminazione sul lavoro, fa sì che le donne non esercitino i propri diritti. “I datori di lavoro non insegnano necessariamente loro. Che meraviglia”, ride Lawrence Rossignol. Quindi si suggerisce di comunicare meglio su questi diritti. Per quanto riguarda il percorso medico, l’84% delle donne ha indicato che il percorso medico influisce sul proprio lavoro professionale. Pertanto, la risposta del rapporto è quella di adattare meglio l’ART ai limiti occupazionali delle donne.

“La menopausa è l’ultimo tabù”, condanna Lawrence Rossignol. “Tuttavia, colpisce 500.000 donne all’anno e il 100% delle donne di età superiore ai 55 anni”. E le conseguenze sono “generalmente transitorie: carenza di estrogeni, vampate di calore, disturbi del sonno, mal di testa, disturbi urinari, disturbi della memoria, rischi ossei…”. Pertanto, eliminare i tabù su questa fase naturale della vita di una donna richiede l’adattamento delle condizioni di lavoro delle donne in postmenopausa a questi sintomi.

Le 23 raccomandazioni saranno introdotte nella legislazione “dopo le elezioni del Senato”, offre il leader della delegazione Annick Bellon. Quindi viene presentato al governo.