Una telecamera pubblica installata nel parcheggio della piscina delizia la Maison Arc-En-Ciel de Verviers

Jonathan Bovey, capo della Maison Arc-En-Ciel de Verviers Ensemble Altrimenti, è soddisfatto mercoledì. Una telecamera pubblica è stata installata nel parcheggio della piscina di Verviers, dove ha sede ASBL. Siamo orgogliosi ex e felici.

“Vorremmo ringraziarvi per la vostra azione e siamo sicuri che questo strumento sarà un ulteriore vantaggio per garantire la sicurezza di tutti nel centro della città. Naturalmente, vogliamo anche ringraziare il Comune di Verviers e il Distretto di Polizia di Vesdre che ancora una volta hanno potuto mostrare la loro reattività e preoccupazione per i loro residenti”.