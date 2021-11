Salto nel mercato immobiliare in Marocco

Leggero impulso all’attività immobiliare a fine anno. Almeno, questo è ciò che citano gli indicatori del sito specializzato “Mubawab”. Il Marocco oggiIl che indica che l’offerta registrata durante il terzo trimestre è aumentata del 4,73% mentre la domanda è aumentata del 19,50%.

In particolare, gli appartamenti nuovi e vecchi hanno visto l’offerta crescere dello 0,34% e la domanda tenere il 24,90% nel periodo. In questo periodo i prezzi hanno visto un leggero aumento dello 0,81%, trimestre su trimestre, del prezzo medio al metro quadrato degli appartamenti in Marocco, che è quindi di 10/300 dirham.

In dettaglio, i prezzi delle ville antiche mostrano un aumento del 10%. Dal canto suo, i prezzi dei vecchi appartamenti sono aumentati del 4% e del 7% in un anno graduale tra la metà e la metà e il terzo trimestre del 2021. Per quanto riguarda i prezzi delle nuove ville, si nota un aumento trimestrale del 10% allo stesso tempo. tariffa su base annua. Per quanto riguarda i prezzi dei nuovi appartamenti, nel terzo trimestre sono aumentati del 7%, con un +10% anno su anno.

Secondo le stesse fonti, Casablanca, Agadir e Tangeri mantengono la loro attrattiva per appartamenti con prezzi stabili, mentre è alta la domanda di ville a Casablanca e Agadir.