Una Mercedes venduta per 135 milioni di euro, record mondiale per un’auto all’asta

La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è stata venduta il 5 maggio a un’asta segreta tenutasi al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, in Germania, in collaborazione tra la casa automobilistica di lusso Sotheby’s e la casa automobilistica tedesca.

Con un prezzo di 135 milioni di euro, questa Mercedes è stata venduta tre volte il record precedente stabilito dal 2018 da una Ferrari 250 GTO del 1962 che è stata venduta nel 2018 da RM Sotheby’s per oltre 48 milioni di dollari (45 milioni di euro).

Inoltre, la Mercedes “300 SLR è ora tra i primi dieci articoli più costosi mai venduti all’asta”, si vantava RM Sotheby’s in un comunicato stampa pubblicato giovedì a Londra e portato dalla società madre di Sotheby’s a New York. Asta d’arte di primavera di questa settimana.

Infatti, secondo una classifica elaborata da Agence France-Presse per le opere vendute all’asta negli ultimi anni, in particolare a New York, il record assoluto era detenuto dal “Salvator Mundi” di Leonardo da Vinci, venduto a novembre 2017 per 450,3 milioni di Christie’s a New York.

Poi arriva “Shot Sage Blue Marilyn” di Andy Warhol, venduto per 195 milioni di dollari da Christie’s il 9 maggio, diventando l’opera d’arte più costosa del 20° secolo mai venduta all’asta.

Per le opere del 20° secolo, “Women of Algeria (Version 0)” di Pablo Picasso (179,4 milioni di dollari a maggio 2015) e “No Recovering” di Amedeo Modigliani (170,4 milioni a novembre 2015) sono state vendute da Christie’s.

Secondo l’ordine delle opere vendute all’asta per più di 100 milioni di dollari, la Mercedes è stata venduta il 5 maggio da RM Sotheby’s e si classifica al sesto o settimo posto.

L’auto, che era di proprietà del secondo esemplare di Mercedes-Benz, è stata venduta a un collezionista privato e il ricavato della vendita sarà utilizzato per “creare il Mercedes-Benz International + Scholarship and Research Training Fund for Youth in Environmental Science e decarbonizzazione”, secondo RM Sotheby’s.