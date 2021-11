Il regolatore europeo approva due trattamenti con anticorpi monoclonali contro il Covid-19

L’organizzazione europea ha dichiarato, giovedì, di aver accettato per la prima volta di commercializzare due trattamenti nell’Unione europea con anticorpi contro il virus Corona. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha dichiarato in una nota di aver approvato l’uso di un trattamento della casa farmaceutica svizzera Roche, Ronapreve, e di un trattamento della sudcoreana Celltrion, Regdanvimab. Due fonti all’interno dell’Unione Europea, mercoledì, hanno detto a Reuters che l’autorità sanitaria si appresta ad approvare nei prossimi giorni l’uso di questi due trattamenti conosciuti come Ronapreve per il duo formato dal laboratorio americano e dal suo partner svizzero e Regkirona per il Sud Società coreana di biotecnologie. Da leggere anche: Anticorpi monoclonali: “Grande speranza per i pazienti ad alto rischio di COVID-19 grave”

Pertanto, Ronaprif è ora autorizzato a trattare MERS-CoV negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età (si pensi ad almeno 40 kg). “Coloro che non hanno bisogno di ossigeno aggiuntivo e corrono un rischio maggiore di ammalarsi gravemente a causa della loro malattia”Dettagli del comunicato stampa. Per Regkirona, l’EMA raccomanda che sia usato per il trattamento di adulti che non hanno bisogno di ossigeno e che sono anche a maggior rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19. Le raccomandazioni per questi due farmaci saranno inviate alla Commissione europea “NS Decisioni rapide e legalmente vincolanti”.

Per il commissario europeo alla Salute è un “passo importante” contro la malattia

Il commissario per la salute dell’Unione europea, Stella Kyriakides, ha affermato che l’approvazione dei due farmaci, A ‘Passo importante’ Contro la malattia, l’Unione europea ha finora fatto affidamento su quattro vaccini. “Con l’aumento della contaminazione da Covid-19 in quasi tutti i paesi membri, è rassicurante vedere molti trattamenti promettenti in fase di sviluppo come parte della nostra strategia di trattamento contro il Covid-19”.Ha aggiunto in una dichiarazione. Da leggere anche: Immunità “immediata” al coronavirus: capire tutto sulla terapia basata su anticorpi monoclonali “Oggi stiamo facendo un passo importante verso il nostro obiettivo di consentire fino a cinque nuovi trattamenti nell’Unione europea entro la fine dell’anno”.Lei disse. Gli anticorpi sono uno dei mattoni fondamentali del nostro sistema immunitario. Di fronte a un componente pericoloso, come un virus, il nostro corpo produce naturalmente per riconoscere un invasore. L’idea degli anticorpi sintetici è quella di selezionare anticorpi naturali e riprodurli artificialmente per la somministrazione come trattamento, generalmente per infusione.

L’EMA ha analizzato diversi studi

L’EMA afferma di aver valutato molti dati: hanno dimostrato che questi due farmaci “Grande riduzione” Ricovero e mortalità nei pazienti con Covid-19 a rischio di sviluppare una forma grave della malattia. Un altro studio ha mostrato che Ronapreve riduce il rischio di contrarre Covid-19 se un membro della famiglia ha SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19. Tra i dati citati dall’Ema, è stato condotto uno studio su pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ossigeno. Questi pazienti erano ad alto rischio di sviluppare una malattia grave. I risultati dello studio hanno mostrato che il trattamento con Ronapreve ha ridotto i ricoveri e i decessi rispetto al placebo. “Complessivamente, lo 0,9% dei pazienti trattati con Pronapriv (11 su 1.192 pazienti) è stato ricoverato in ospedale o è deceduto entro 29 giorni di trattamento rispetto al 3,4% dei pazienti trattati con placebo (40 su 1.193 pazienti).”, continua l’agenzia del farmaco. Da leggere anche: Coronavirus: gli anticorpi monoclonali, efficaci nell’immunodeficienza, sono sottoutilizzati secondo il direttore della medicina interna dell’ospedale Erasmus. READ Prove per il disastro nucleare di Tiang giovedì pomeriggio (Hui) In un altro studio, è stata valutata l’efficacia di Regkirona: tra i pazienti a rischio di sviluppare una malattia grave, “Il 3,1% dei pazienti trattati con Regkirona (14 su 446) è stato ricoverato in ospedale, ha richiesto ossigeno supplementare o è deceduto entro 28 giorni di trattamento, rispetto all’11,1% dei pazienti trattati con placebo (48 su 434). “ Il comunicato stampa dell’EMA è disponibile su questo è l’indirizzoOltre alle informazioni su altri trattamenti approvati per il virus Corona.