RWDM interessato ai talenti… Dallo Standard: Potere di veto da parte di Ivan Leko? – Ultimi trasferimenti

Lo Standard manderà in prestito uno dei suoi giovani talenti? Secondo le nostre informazioni, l'RWDM ha chiesto informazioni al club riguardo Cihan Canak, ma finora ha subito un rifiuto.

Jehan Kanak (18 anni) è considerato uno dei più grandi talenti emersi dalla Standard Academy nelle ultime stagioni, ma deve ancora ottenere il tempo di gioco sperato. L'esterno belga-turco sperava di ottenere più minuti con Karl Hofkens. L'era Leko è iniziata anche in panchina, e la sua ascesa in partita ha dato energia allo Standard sabato contro il Kortrijk.

Il caso di Cihan Canak non è sfuggito al RWDM. Il club Molenbeek aveva infatti ottenuto le sue informazioni dal giocatore e dalla società. Per quanto riguarda il nazionale turco Under 21, l'interesse è reale: con le sue possibilità di giocare sotto la guida di Ivan Leko incerte, Canak potrebbe essere tentato di andare in prestito per continuare la sua crescita.

Ma Canak è un membro a pieno titolo della Squadra A (e quindi non partecipa affatto alle partite della Challenger Pro League con la SL16 in questa stagione), che conta ancora 17 presenze e due assist in questa stagione. Per un club che ha bisogno di rafforzarsi quest’inverno, questa sarà una perdita.

Secondo le nostre informazioni, in questa fase delle discussioni, la Standard ha chiaramente rifiutato la partenza di Cihan Canak. Ivan Leko dipenderà dal giocatore. Immaginiamo che si svolgerà una discussione per convincerlo di questo. Da parte di Skillisen sarebbe comunque un guaio se tali talenti locali venissero licenziati…