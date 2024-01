Notte pazzesca nel girone B, Capo Verde ed Egitto si qualificano! – Cannes 2023 – Gruppo B

Ma che scatola, amici!

La Coppa d'Africa si è ripresa a malapena dalla clamorosa sconfitta subita dalla Costa d'Avorio, e il Gruppo B ha visto una gran finale. Senza l'allenatore Mohamed Salah, gli egiziani hanno dovuto battere Capo Verde, già qualificato, mentre il Ghana non ha potuto sbagliare contro il Mozambico, ancora capace di ribaltare. IL stelle nere Sono stati i primi a segnare grazie a Jordan Ayew dal dischetto (1-0, 13H) Quando i Faraoni, contemporaneamente allo Stade Houphouet-Boigny, affrontarono l'ispirante Fosenha nella gabbia capoverdiana. Con 12 tiri le occasioni non mancano, ma l'inettitudine si ripaga e Benchimol apre le marcature con brillanti pivot. (1-0, 45H+1). Alla fine del primo tempo Capo Verde era in testa, davanti al Ghana e poi all'Egitto, ed è più che mai nella posizione più calda.

Trezeguet entra di ritorno dagli spogliatoi e cambia squadra. Dopo la prima occasione, il giocatore del Trabzonspor segna e regala alla sua squadra una boccata d'aria fresca (1-1, 50H). Serve però di più agli uomini di Rui Vitoria, che resta al terzo posto. Tuttavia, allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara, i Mamba del Ghana stanno attraversando un momento difficile. Tuttavia i compagni di squadra dei fratelli Ayew, dopo essere stati malmenati, si sono ritrovati il ​​fallo, sempre su calcio di rigore, del più giovane dei due fratelli. (2-0, 70H). Ma questo lunedì sera non è stato scritto nulla fino in fondo. Determinato e coraggioso, il Mozambico segna due gol in rapida successione e pareggia, anche grazie a Jenny Katamu su Benue. (2-1, 90H+1) et Reyneldo (2-2, 90H+4). Quasi nello stesso momento, Mostafa Mohamed, con un colpo brillante, ha premiato l'Egitto per il suo dominio completo e ha assicurato la qualificazione ai Faraoni. (2-1, 90H+3). Ma quando la serata è diventata irrilevante, Capo Verde ha trovato i mezzi per pareggiare con Brian Teixeira e mantenere il proprio record imbattuto. (2-2, 90H+9). Se perdesse il suo portiere, Mohamed El-Shenawy, nei secondi finali, l'Egitto si troverebbe all'ottavo posto, così come Capo Verde al primo posto. Il Ghana, dal canto suo, è partito male.

Questi risultati sono nell'interesse del paese ospitante della competizione, poiché questa sera la Costa d'Avorio guida il Ghana verso il terzo posto.

Mozambico-Ghana 2-2

Gol: Katamo (90H+1 SP) e Renildo (90H+4) per il Mamba // JIU (13H Lire siriane e 70HSP) per le stelle nere

Capo Verde 2-2 Egitto

Stivali: Benchimol (45H+1) e Brian Teixeira (90H+9) per la Verdesca // Trezeguet (50H) e Maometto (90H+3) Per i Faraoni

Gli elefanti hanno molto torto