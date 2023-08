RWDM acquista il blocco ghanese Ernest Nima per più di 20 milioni di euro… e lo presta direttamente al Lione

Giovane ghanese Ernesto GraziaIl 19enne giocherà in questa stagione per l’Olympique Lyonnais, il club francese annunciato durante l’acquisto del giocatore… da parte della RWDM.

Entrambi i club appartengono all’uomo d’affari americano Giovanni Textor Con la sua società Eagle Football, ma il Lione è attualmente limitato nella finestra di mercato dalle misure di controllo degli stipendi e delle indennità di trasferimento decise dal DNCG, che ha respinto il ricorso dell’OL all’inizio di luglio. Leon dovrebbe tornare al DNCG in ottobre o novembre per rivalutare la sua situazione. “Eagle Football e Olympique Lyonnais sono lieti di annunciare l’arrivo dell’attaccante della nazionale ghanese Ernest Nama dall’RWDM in prestito fino al 30 giugno 2024.“, ha riferito mercoledì OL.

Arrivato al club di punta danese Nordsjæland nel gennaio 2022, Nehme ha fatto il suo debutto professionistico poche settimane dopo, segnando il suo primo gol al suo debutto ufficiale. La scorsa stagione ha visto il ghanese vincere due premi individuali: il premio di Giocatore della Stagione e il premio di Capocannoniere del Campionato Danese con 12 gol in 30 partite (4 assist).

L’importo menzionato per il trasferimento nella capitale belga sfiora i 25 milioni di euro. Il processo è quindi sorprendente perché il budget totale di Molenbeek ammonta solo a circa la metà dell’importo del trasferimento. Questo accordo finanziario volto a inviare una benedizione a OL causerà problemi a RWDM? Non c’è dubbio, però, che verrà analizzato attentamente.