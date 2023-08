La fase giovanile è finita: l’Anderlecht è sul punto di avere l’undici più grande del campionato professionistico

Davanti ma con Delaney e Augustinson

Contro le Zebre, l’XI di Brian Rimmer aveva un’età media di 25,6 anni. Non era il primo del fine settimana programmato con diverse partite.

Ma considerando gli ultimi 11 dei 16 club d’élite che si sono uniti al campionato (durante il quarto o quinto giorno), sappiamo che la RSCA è tra le prime cinque tra le squadre più anziane della competizione.

La Michelin (26,2) era l’undici più anziana, davanti a Union (26), Westerlo (25,8) e Charleroi (25,7). Ecco perché l’Anderlecht è subito dietro. Netto vantaggio sulle squadre giovanili del Limburgo (22,9 per il Genk, 22,5 per il St. Truiden).

Età media nel campionato professionistico ©IPM Graphics

La RSCA potrebbe rapidamente assumere la guida di questa classificazione delle competenze. Perché Thomas Delaney (31 anni) non è venuto in panchina. Possiamo aggiungere anche Ludwig Augustinsson (29) che ha il biglietto per giocare a sinistra nonostante un buon inizio di stagione del suo giovane rivale Moussa Ndiaye.

Per la precisione, il rientro dalla squalifica di Anders Dreyer (25) dovrebbe avvenire a scapito di Benito Raman (28). Ma nel complesso, i Purple Eleven invecchieranno comunque. Con Delaney, Augustinson e Dreyer, raggiungeremo una media di 26,5, che è la più vecchia della NBA.

Altri cinque anni in tre stagioni

Ci chiediamo cosa avrà pensato Vincent Kompany dopo Burnley. Quando è tornato per la stagione 2019-2020 aveva in mente un solo pensiero: “Nei giovani confidiamo. Ciò è stato esemplificato da undici anni tipici (calcolati in base al tempo di gioco) che hanno mostrato che l’età media era esattamente di 23 anni.

La sua squadra era composta da alcuni senior (Ruff, Van Krumburgh, Chadley e Hu) che circondavano i teenager del centro di allenamento (Sardella, Silimikers, Sambi Lokonga, Dooku…).

Kompany è in testa alla classifica la stagione successiva con un’età media di 21,5 anni, una delle più giovani d’Europa. Ciò non ha impedito allo Sporting di salire sul podio nonostante abbia disputato le qualificazioni senza vittorie.

La stagione successiva, l’ultima da allenatore dell’Anderlecht, Kompany aggiunge una dose di esperienza alla sua squadra (Refaelov, Hoedt, Magalan, ecc.) nella speranza di poter raggiungere il livello dei migliori, ma non fa meglio di Il gruppo. Terzo posto (e sconfitta nella finale di Coppa del Belgio).

Età media delle squadre dell’Anderlecht per stagione ©IPM Graphics

Come Anversa e alcune belle sorprese

Oggi l’età media degli undici membri della RSCA si avvicina ai 26 anni. È tutt’altro che aneddotico. la scorsa stagione (secondoOsservatorio Calcio CIES), Anversa aveva la stessa età quando ha realizzato la doppietta. A livello europeo, vale anche la pena notare che sono passati 26 anni da quando molte squadre hanno superato le aspettative (Lens, Aston Villa, Napoli…).

Ovviamente scrivere che per brillare bisogna avere 26 anni sarebbe sbagliato. Sarebbe molto semplice. Ma in un torneo post-allenamento come la Pro League, avere un lavoro è un’arma molto potente.

Jesper Friedberg lo ha capito molto bene portando quest’estate 9 giocatori al numero uno. L’età media delle reclute è di 26,1 anni. L’obiettivo ufficiale è quello di disputare le qualificazioni alla Champions League a fine stagione, ma l’idea segreta è fare meglio delle prime tre della Kompany. Avremo tutti nove mesi in più quando avremo il verdetto.