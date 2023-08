Così potente, così importante: perché Friedberg dovrebbe discutere con Jan Vertonghen del suo futuro

E se parliamo di Jan Vertonghen? Tutti parlano di Theo Leoni in queste settimane, ma il viola più coerente è il capitano, che entra nell’ultimo anno di contratto…

Jan Vertonghen Lo ha detto tante volte: “L’Anderlecht sarà la mia ultima squadra”. Al termine della stagione 2023-2024 sarà capitano dell’Anderlecht in scadenza di contratto. Ma c’è forte dubbio che questo significhi la fine della sua carriera, visto che Vertonghen è diventato il pilastro su cui è stato costruito il risveglio dello Sporting.

Jesper Friedberg quest’estate aveva ben altro da fare oltre al prolungamento del contratto di Jan Vertonghen, che ovviamente non è urgente. Il giocatore stesso non ci pensava necessariamente, e soprattutto voleva divertirsi, conoscere il suo livello.



© Notizie fotografiche

La risposta è chiara: il suo livello è molto alto. In questa stagione Jan Vertonghen non ha mai ricevuto sui giornali una valutazione media inferiore a 7. Ogni fine settimana è lì. “Mi impressiona davvero”, ammette Maxime Dubi. “Fa il suo gioco, ma fa anche da mentore ai ragazzi, comunica con l’arbitro…”

Il portiere francese riassume perfettamente: Vertonghen è un vero allenatore. E grazie all’arrivo di Rits e Delaney potrà finalmente concentrarsi sulla difesa. Lo si vede già chiaramente: se Debast, Sardella e N’Diaye stanno facendo così tanti passi avanti è anche perché Stirky Jean non si lascia scappare nulla.

Se il suo fisico regge potrà giocare ancora per anni

A causa di tutta la storia, il nome di questo leader, è entrato anche nella selezione: la sua casa con 148 presenze (non registrata) apparirà nella selezione di Domenico Tedesco con noi, e svilupperà atteindre les 150 presenze contro la dimensione di 12 settembre. Non importa quanto talento arrivi, Vertonghen è troppo bello per non notarlo.

Ma cosa succederà dopo questa stagione? Se il suo fisico regge, Jan Vertonghen sembra destinato a poter giocare per gli anni a venire. A meno che lui stesso non voglia fermarsi e prendersi una meritata pensione e pensare al futuro, può aspettarsi che prima o poi Jesper Friedberg discuta della questione…