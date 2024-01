Dopo essere stata per anni l'azienda con il maggior valore al mondo, Apple è stata appena scalzata da un concorrente storico: Microsoft

Pensi che Apple fosse superiore agli altri in termini di valore? Non commettere errori, Tim Cook è stato superato da un vecchio concorrente: Microsoft.

Microsoft pone fine al controllo di Apple

Essendo una persona che non segue da vicino il mercato azionario, non mi aspettavo che qualcuno superasse Apple. Tuttavia, c’è un’azienda che è stata molto vicina, ed è stato il suo vecchio rivale, Microsoft, a battere Tim Cook in questa posizione.

Microsoft ha fatto una sorpresa superando Apple e diventando l'azienda di maggior valore al mondo. Per la prima volta in due anni. Un'impresa che non ha mai mancato di attirare l'attenzione. Ciò che rende questa performance ancora più notevole è che si svolge in un contesto tecnologico altamente competitivo, dove l’intelligenza artificiale è diventata una tendenza importante e dove le vendite di alcuni dispositivi sono in calo.

Secondo Reuters il valore di Microsoft, la società guidata da Satya Nadella, è in aumento È aumentato di circa il 2% per raggiungere 2.900 miliardi di dollari, ovvero 2.651 miliardi di euro. Questo aumento ha coinciso con una diminuzione dello 0,9% del valore di Apple, il cui valore di mercato ha raggiunto i 2,87 trilioni di dollari. Apple ha poi riconquistato il comando, ma l'azienda proprietaria di Windows è tornata al primo posto.

I problemi dietro questa prestazione di Microsoft contro Apple

Microsoft e Apple competono da tempo per il titolo di azienda di maggior valore al mondo. L’ultima volta che Microsoft ha sovraperformato Apple è stato nel 2021. A quel tempo, Microsoft ha goduto di una crescita dei prodotti in mezzo alla pandemia, mentre Apple ha dovuto affrontare problemi nella catena di fornitura per produrre l’iPhone.

Da allora, Apple ha riconquistato la sua leadership, raggiungendo addirittura la soglia dei 3.000 miliardi di dollari. Mentre Microsoft ha dovuto accontentarsi di posizioni inferiori. Tuttavia, di fronte alle nuove sfide, questi due giganti hanno adottato le proprie strategie per rimanere all’avanguardia nel loro settore e, soprattutto, soddisfare i loro sacri investitori.

Microsoft, come molti altri, si affida sempre di più all’intelligenza artificialeQuesto grazie ai suoi ingenti investimenti in OpenAI e all’integrazione di questa tecnologia nella maggior parte dei suoi prodotti. L’arrivo del suo sistema interno di intelligenza artificiale Copilot ne è un perfetto esempio. Secondo gli analisti di Wall Street, questa strategia è stata ben accolta dal mercato, a vantaggio delle azioni Microsoft.

Da parte sua, Apple punta sul “calcolo spaziale” con il nuovo Apple Vision Pro, atteso per il 2 febbraio. Questo prodotto promettente ha ancora molto da dimostrare. Secondo il giornalista Mark Gurman, Apple è rimasta sorpresa dall’intelligenza artificiale generativa e sta già lavorando per risolverla. Infine, le preoccupazioni sulle vendite di iPhone in Cina hanno spinto gli analisti a rivalutare la posizione di Apple. Dovremmo ricordarcelo Le vendite di iPhone diminuiscono del 30% su base annua nella prima settimana dell'anno Si tratta di un calo significativo considerando che circa il 20% delle entrate di Apple proviene da questo paese.

Il mondo del mercato azionario e delle azioni può sembrare un po’ misterioso e di scarso interesse per noi poveri consumatori e appassionati di tecnologia. In effetti, le fluttuazioni del valore delle aziende possono avere un enorme impatto sulle decisioni relative ai marchi che amiamo.