RTL Info Basket / Test Buy: L’inflazione nei supermercati rimane sopra il 20%, e questo è il massimo che aumenta

20,1% : Questo è l’aumento medio dei prezzi nei supermercati osservato da Test Achats per il mese di aprile 2023, rispetto ad aprile 2022. Si tratta di una leggera diminuzione dell’inflazione misurata dalla Consumer Advocacy Association, che analizza l’evoluzione dei prezzi di quasi 3.000 referenze in Belgio negozi, tra cui Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi e Lidl. Per il mese di marzo, infatti, è stato battuto il record: +20,6%, inflazione da ipermercato mai vista prima.

Leggi anche RTL Info Basket / Buy Test: l’inflazione ha superato per la prima volta il 20% e i prezzi nei supermercati non hanno smesso di salire

Questo mese lo sono di nuovo verdure il cui prezzo è aumentato vertiginosamente in un anno (+35%). salire a + 62% per le cipolle ! In questione: condizioni meteorologiche, più spesso. Inoltre, vediamo che le salse stanno aumentando abbastanza bene, probabilmente a causa della stagione del barbecue, che è molto richiesta.

Questi aumenti hanno conseguenze molto tangibili per il tuo budget. Ad esempio, una famiglia di 2 persone spende in media 527 euro al mese al centro commerciale. Si tratta di 88 € in più rispetto allo scorso anno e di 6 € in più rispetto al mese scorso. A settembre 2022, questo importo era di 468 euro al mese …