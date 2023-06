Royal Air Maroc è tra le 100 migliori compagnie aeree del mondo, Air Algérie è assente

In questa classifica svelata lunedì, RAM è salita al secondo posto tra le migliori compagnie aeree in Africa, dietro Ethiopian Airlines e davanti a big player come South African Airways, Kenya Airways e Air Mauritius. Inoltre, la compagnia marocchina si è distinta avanzando di 13 posizioni nella classifica generale degli Skytrax World Airlines Awards, passando al 53° posto, mentre Air Algérie è assente dalla lista delle 100 migliori compagnie.

La valutazione è stata rivelata quando RAM ha appena annunciato il lancio di una nuova campagna internazionale. Soprannominato “Morocco Smiles at You”, intende promuovere le destinazioni marocchine nei suoi principali mercati di Europa, Africa, Medio Oriente e America. Nelle parole del suo CEO, Hamid Adou, questa campagna mira a “mostrare il volto di una persona sorridente, ricca dei valori dei suoi antenati: apertura, ospitalità, generosità, tolleranza…”.

Inizialmente lanciata in Francia, la campagna si sta ora espandendo in altri 16 paesi, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra, Germania, Turchia, Tunisia, Mauritania, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Emirati Arabi Uniti, Israele, Canada e Stati Uniti.