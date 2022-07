Amazon aumenterà i prezzi in Belgio

Il colosso dell’e-commerce ha annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonamenti Prime in tutta Europa.

Il 15 settembre Amazon aumenterà i prezzi per tutti gli abbonamenti Prime in Europa. L’aumento di prezzo più entusiasmante riguarda due mercati: Francia e Belgio, dove il prezzo di abbonamento aumenterà del 43%. L’aumento dei prezzi è più moderato negli altri mercati europei. In Germania, Amazon è limitato a un aumento del prezzo del 30% e del 20% nel Regno Unito. Tuttavia, nessun paese ha consegnato.

In pratica, l’abbonamento Prime passerà da 5,99€ a 6,99€ al mese, e da 49€ a 69,9€ all’anno in Belgio e Francia.

Amazon giustifica questo aumento di prezzo accelerando l’inflazione e un aumento generale dei costi sul mercato. L’annuncio arriva appena due giorni prima della pubblicazione dei risultati trimestrali del gruppo.

L’abbonamento Prime viene utilizzato principalmente dagli abbonati per garantire che i pacchi vengano ricevuti entro un giorno lavorativo, ma anche per abbonarsi alla piattaforma di streaming video Prime. Gli abbonati ottengono vari vantaggi, a seconda del mercato, incluso l’accesso a un catalogo musicale online o la possibilità di stampare foto gratuitamente ogni mese da Amazon. Questo spiega la disparità di prezzo.

Va notato che se l’aumento dei prezzi è il più brutale in Belgio e Francia, l’abbonamento Prime rimane relativamente economico lì. Dal 15 settembre, un abbonamento Prime annuale verrà addebitato € 69,9 lì, rispetto a € 89,9 in Germania e £ 95 nel Regno Unito.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.