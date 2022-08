Romeo Lafia continua a stupire in Premier League: ‘De Bruyne mi ha detto di ripetere quanto gli ho mostrato in allenamento’

Romeo Lafia del Southampton, detentore per la terza volta consecutiva a soli 18 anni, sabato ha conquistato la sua prima vittoria in Premier League volpi De Yuri Tillmans & Co. (1-2).

Se un giocatore belga brilla nel confronto tra Leicester e Southampton, va bene Romeo Lavia. Ancora sicuro di sé, pulito e intelligente nel suo gioco come nelle due precedenti gare, il centrocampista difensivo è rimasto stupito soprattutto dalla sua calma e maturità nonostante la giovane età. Per la seconda volta in questa stagione, Romeo Lafia, che ha toccato 49 palloni, ha concluso la partita con Il tasso di successo di successo è superiore al 90% (91%). Il Diavolo (per il momento…) è stato colpito anche difensivamente da due interventi riusciti, mentre davanti a lui c’era un avversario in persona piuttosto potente. James Madison (L’unico registratore per volpi). Un altro dato interessante: da inizio stagione il belga ha vinto… il 71% dei suoi duelli. Una cosa è certa, Romeo Lafia è pronto per la Premier League.

Prima, Timothy Castaney Era in carica quando Yuri TillmansInfluenzato dalle voci di trasferimento, non è arrivato fino al 65 ° minuto. Dennis Bright Rimase in panchina per tutta la riunione.