Insieme al nuovo acquisto Maxime De Cuyper, Axel Witsel è la scelta a sorpresa di Domenico Tedesco per il Campionato Europeo. Il suo ritorno ai Red Devils sarà presto seguito da un ritorno allo Standard, chi potrebbe davvero utilizzare il simbolo del club?

Le cose, infatti, vanno di male in peggio per la famiglia Roche, che rischia la bancarotta. È una ragione sufficiente perché Witsel, autore di 45 gol e 18 assist in 194 partite tra il 2006 e il 2011 con la maglia del Liegi, venga in soccorso del suo grande amore?

Witsel torna allo Standard?

Il 35enne ha già dimostrato che il suo cuore è a Rouche investendo nella società immobiliare che gestisce Sclessin. Questa decisione è stata recentemente confermata dal tribunale in una controversia con i proprietari americani di 777 Partners.

Meno di un anno fa, Witsel ha ammesso che un ritorno allo Standard era “nel profondo della sua mente”. All’epoca sembrava troppo presto, ma con il suo contratto con l’Atletico Madrid in scadenza, molti tifosi speravano che un ritorno del genere potesse finalmente avvenire.

Rinnovo del contratto con l’Atletico

Sembra vano, visto che il Red Devil da 130 presenze si prepara a legare il suo destino al massimo club spagnolo ancora per un po’. “Io e la mia famiglia siamo felici a Madrid e tutte le parti intendono continuare la loro collaborazione”, afferma Het Nieuwsblad.

Secondo il giornale i tifosi possono tranquillamente mettere da parte il sogno di rivederlo a Slesin. Anche se Witsel, che aspetta ancora di chiarire il suo futuro prima degli Europei, potrebbe continuare ancora per un po’ dopo essersi trasformato in difensore centrale.