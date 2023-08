La situazione finanziaria, il mercato e il futuro del club: Pierre Locht risponde alle domande dei tifosi dello Standard

Con un punto su nove e la maionese ancora da consumare, lo Standard sta avendo un inizio di stagione difficile. Inevitabilmente, i tifosi di Liegi si fanno domande. In un video rivelato dal canale Youtube del club di Liegi, il CEO di Rouche Pierre Locht cerca di rispondere alle sue domande.

sulla situazione finanziaria

“La nostra situazione finanziaria si sta riprendendo. Il club non è più in pericolo come lo era al momento dell’acquisizione ma non è più dove dovrebbe essere. 777 Partners ha svincolato gli obblighi finanziari verso il club fino a 25 milioni di euro, ma noi chiuderà il nostro esercizio finanziario con una perdita significativa.Questo non è l’ideale.E dobbiamo lavorare per migliorarlo, controllando meglio i nostri costi e budget ma anche cercando di aumentare le nostre entrate.Questo passa attraverso la vendita di giocatori ma anche attraverso i biglietti, la sponsorizzazione o merchandising.

nel mercato estivo

“Abbiamo speso meno di tanti altri finalisti in finale. È una verità numerica. Ma siamo uno dei primi sei contendenti che ha speso più di quanto abbiamo registrato come fatturato. Quindi la nota obiettiva è che il problema non viene da somme spese ma da incassi”, “Il che non basta per un club come lo Standard. Dobbiamo lavorare su questo, alla fine del mercato estivo e durante il mercato invernale. Vogliamo rafforzare il club ma vogliamo non voglio indebolire la sua situazione finanziaria.”

sulla qualità attuale del kernel

“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per prepararci alla stagione. Sapevamo che ci sarebbero stati grandi cambiamenti all’interno della forza lavoro. La scorsa stagione il trasferimento è stato principalmente a livello di club, questa stagione è stato a livello di base. Lo avevamo previsto con cinque assunzioni prima della ripresa ma non avevamo l’obiettivo di cambiare allenatore, cosa che sfuggiva al nostro controllo, ma siamo contenti delle persone presenti a livello di staff e di squadra, siamo convinti di aver fatto le scelte giuste anche se la modernità “Ci vuole tempo. Continueremo a fornire profili per portare qualità ed esperienza alla supervisione delle giovanili. Entro la fine del mercato, avremo una squadra in grado di lottare per i nostri obiettivi.

Informazioni sulla strategia di 777 Partners

777 Partners mira ad acquistare club con determinate caratteristiche: potenziale base di fan, storia, significato sportivo e margini di miglioramento. Lo standard soddisfa questi criteri e c’è supporto a livello di The Football Group, con sede a Londra. Le loro squadre portano esperienza e ci aiutano nella gestione e nelle nostre selezioni con l’obiettivo di migliorare le nostre prestazioni dentro e fuori dal campo. È una nuova visione che richiede tempo ma vediamo che le cose migliorano poco a poco. E l’effetto sullo standard si vedrà rapidamente”.

Nella gerarchia tra i club ci sono 777 soci

“Non c’è. Ma la realtà dei club è diversa. Il Genoa è in serie A e i ricavi del club italiano – diritti tv in particolare – sono più alti dei nostri. Quindi possono permettersi operazioni che noi non possiamo fare. Vasco da Gama ha anche entrate che sono un’altra dimensione rispetto alla base”. Data la grandezza del Brasile. Ma in Belgio, abbiamo altre risorse come il fatto che abbiamo cinque biglietti europei alla fine della stagione. E allo Standard, abbiamo l’ambizione di tornare sulla scena europea a breve termine. Abbiamo anche la nostra accademia che può permetterci di generare entrate. E quelle entrate ci permetteranno di avere il potenziale per essere più ambiziosi nel mercato dei trasferimenti”.

