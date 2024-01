Come sarà il gruppo nel 2024? Panoramica delle conversioni chiave

A differenza di alcuni rivali, le squadre belghe sono state relativamente conservatrici nei loro rapporti. Sviluppo e giovani sembrano essere la scelta primaria per diverse squadre del nostro Paese.

Separare Soudal è un passo veloce Firma un grande nome con Mikel Landa. All'età di 34 anni ha assunto il ruolo di membro della squadra e guida Remco Evenepoel. Oltre allo spagnolo, Patrick Lefebvre Anche i suoi uomini attiravano lo zolfo Gianni Moscone. L'italiano vorrà dimostrare di essere ancora affidabile. Per il resto il branco di lupi si affidava ai Cub Scout. Paolo Magnier et al Antonio Hubie Sono due francesi con un futuro brillante. Jill Gilders, William Leserv, Warri Vangeloy et al Geordie Warlop Accesso dal team di sviluppo.

Anche le partenze sono legioni Davide Ballerini, Remy Cavagna, Florian Senechal, Tim DeClercq, Mauro Schmid, Fabio Jacobsen, Andrea Bagioli et al Michael Murkoff. Più che mai, l'era Evenpoel sembra essere aperta nel Soudal Quick-Step.

Altro da Caleb Ewan su Lotto Dstny

I manager di Lotto Dstny (anche) spesso scommettevano sulla formula tascabile australiana e hanno cambiato approccio. È adesso Arnaud de Lee Chi avrà il compito di disegnare nelle volate di gruppo. Al belga si uniranno altri cittadini. Henry Vandenabeele, Gino Berkmoz, Lionel Tamino et al Tijl de Decker Entra nei ranghi della lotteria. Avventuriero Jonas Gregard È l'unico accesso internazionale.

Solo giovani all'Alpecin Deceuninck

C'è spazio anche per i giovani nella rosa di Van der Poel e Philipsen. Dei sette concorrenti arrivati, nessuno aveva più di 25 anni. I giovani amano Timo Challis et al Axel Lawrence Sono invitati a prendere la luce velocemente.

Altro da Rui Costa all'Intermarché-Circus-Wanty

Il leader portoghese non giocherà con i Valloni la prossima stagione. Sven Bystrom, Niccolò Bonifazio, Loic Vliegen, Lawrence Howes et al Amy de Gendt NO. Tanto da costringere la squadra di Jean-François Bourlard ad affidarsi a corridori meno conosciuti come Kevin Colleoni et al Fitoluminoso. Francesco Busato, Roel van Sintmartinsdijk et al Alessio per Proust Essere promosso.