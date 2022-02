Romelu Lukaku retrouve il chemin des filets e si qualifie Chelsea pour la finale

Après une première occasion, et un tir trop axial pour inquiéter le gardien Abdullah Al-Mayof (25e), Lukaku donnait l’avantage aux ‘Blues’: sur un centre de la gauche de Kai Havertz, Yasser Al-Shahrani négociait mal le et le remettait dans l’axe, le Diable Rouge trainait au petit rectangle et fusillait le gardien (32e).

En seconde période, Havertz réalisait un solo et tirait, le poteau venait à la rescousse du gardien saoudien (48e). A la 60e, Lukaku remettait le ballon à Hakim Ziyech, dont le tir obbligeait Al-Mayouf à sortir le grand jeu.

Kepa Arrizabalaga sauvait Chelsea a due riprese in quei minuti: à la 63e minute, il remportait son duel avec Moussa Marega, qui se présentait face à lui. A la 69e, le gardien espagnol détournait brillamment une frappe instantanee di Mohamed Kanno apre una prima provvisoria di Odion Ighalo contrattato da Thiago Silva. Les Saoudiens, dirigés par l’ancien entraîneur de Monaco Leonardo Jardim, héritaient d’une troisième grosso occasione di Matheus Pereira, qui manquait de peu le cadre (71e).

Passées ces alertes, Chelsea, privé de son entraîneur Thomas Tuchel, positif au Covid-19, reprenait le contrôle de la rencontre. En contre, Lukaku servait Mason Mount, qui se faisait contraer (80e).

Chelsea affrontera en finale samedi (17:30), allo stadio Mohammed Bin Zayed, i Brésiliens de Palmeiras, vainqueurs 2-0 des Egyptiens d’Al Ahly martedì. Un peu plus tôt (14:00), Al-Hilal jouera le match pour la troisième place contre il champion d’Afrique.

Chelsea visera un premier titolo dans ce tournoi. En 2012, les ‘Blues’ s’étaient inclinato 1-0 in finale faccia a Corinthians. Il s’agit de la dernière défaite d’un club européen dans cette competition. Depuis, le trophée a toujours été remporté par le vainqueur de la Ligue des Champions UEFA. L’an passé, il Bayern Monaco batte le Tigres 1-0. De son côté, Palmeiras, double tenant de la Copa Libertadores, s’était classé quatrième, battu par Al Ahly dans le match pour la troisième place. Les Brésiliens avaient perdu en 1999 contro il Manchester United per la Coupe Intercontinentale mettait aux prises, sur un match, il campione d’Europa e il campione sudamericano.

Chelsea e Palmeiras étaient qualifiés d’office per le semifinali, Al Ahly et Al-Hilal ont du passer par un tour préliminaire, rispettivi contro i messicani di Monterrey (1-0) e i campioni degli Emirats Al Jazira (6-1 ) ).