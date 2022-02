La Red Bull Racing sta per iniziare la prima edizione della nuova edizione della stagione 2022 dal debutto a Barheïn le 20 mars prochain.

Un show bien ficelé d’une demie heure à l’issue duquel on a pu découvrir une monoplace plus pure que ses devancières, avec des ailes avant et arrière simplifiées, plus d’appendices aéros sur les ponuces de grandes de 18vecs, enjoliveurs surplombées par des ailettes pour réduire le flux d’air sale, et out au niveau déco un grand Oracle (nouveau sponsor principal du team) à la place du Red Bull sui flancs de cette dix-huitième Red Bull F1.

« C’est le plus grand changement règlementaire en F1 depuis 30 ou 40 ans, » una dichiarazione del direttore dell’écurie Christian Horner. « Su espère qu’on n’a rien oublié. Il va falloir développer constamment l’auto qui sera différente d’une course à l’autre. Avec les coûts réduits, il faudra être le plus efficace possible. Ces nouvelles voitures devraient encore augmenter lo spettacolo déjà eccezionale l’an dernier en favorisant les dépassements car les F1 pourront se suivre plus facilement sans perdre trop d’appui. Notre Objectif est très clair, » un capo conclu le. « Su veut garder la Couronne avec Max. »

Sergio Pérez rêvant sans doute aussi d’un premier sacre et pouvant surprendre cette année.

Le changement que préfère le champion du monde en titre est le numéro sur sa voiture : « Je trouve que le numéro un donne mieux que le trente-trois, » un amaro Max Verstappen. « Pour le reste, je suis impaziente et curieux de découvrir le potentiel de ce nouveau package à Barcelone (ndlr: debutto le 23 février) et de me mesurer pour la première fois à la concurrence. Il va falloir s’habituer à ces monos fort différentes. Elles vont glisser un peu plus car il y aura moins de d’adhérence dans les virages malgré les plus grandes roues qui vont affettier notre visibilité. Mais c’est pareil pour tout le monde. On a bien rechargé les batterie et on est prêts à relever ce nouveau défi.”