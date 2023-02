Romelu Lukaku mi ha preceduto, è stato il mio momento più difficile al Chelsea.

“Il problema più grande è che mi ha messo davanti un attaccante come Lukaku nella seconda stagione dopo che ho vinto la Champions League in quasi tutte le partite della prima squadra”, ha detto Werner nelle colonne. Tanti soldi sul capocannoniere è stato il “momento più difficile” del club londinese.

Tornato al Lipsia dopo la sua partenza dal Chelsea la scorsa estate, Timo Werner ha riflettuto sul suo periodo deludente con i Blues. L’attaccante tedesco è spesso criticato per il suo comportamento goffo in Inghilterra. Secondo lui tutto era partito bene, ma Thomas Tuchel ha messo i bastoni tra le ruote favorendo un certo Romelu Lukaku, che è stato ingaggiato per più di 110 milioni di euro dai Blues.

“Quando ho ottenuto il tipo di successo che ho avuto in Germania o con il Chelsea – giocando quasi tutte le partite nella prima stagione, vincendo la Champions League nel 2021, segnando in semifinale contro il Real Madrid, segnando molti gol… il L’allenatore se ne è dimenticato un po’, non è stato proprio giusto. Ed è anche per questo che volevo tornare a Lipsia, per riscoprire il piacere”, ha aggiunto Werner dopo.