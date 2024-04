Nations Cup: Mathilde Gross vince la sprint individuale a Milton

In Canada, la campionessa del mondo 2022 della velocità individuale è riuscita a superare il fallimento della velocità di gruppo, visto che la Francia ha saltato le qualificazioni olimpiche venerdì sera, vincendo in finale sulla neozelandese Elsie Andrews, detentrice del titolo iridato del Keirin Championship. . Basta rassicurarsi nonostante l'assenza a Milton di tanti grandi nomi del settore, come la britannica Emma Finucane, la tedesca Leah Sophie Friedrich ed Emma Henze.