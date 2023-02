‘Dobbiamo parlare’: ‘Le banche si ripagheranno sui trader’

Martedì 21 febbraio, Maxime Binet ha discusso con i suoi ospiti della scomparsa del denaro, dei social network e dell’indicizzazione automatica degli stipendi.

Sulla progressiva scomparsa del contante, Pierre Marage, “il portavoce della banda degli anziani arrabbiati”, ha spiegato che liberarsi dei bancomat è un vero problema per gli anziani. Il ristoratore Toto Bongiorno si spinge fino a condannare l’azione delle banche, che hanno fatto di tutto per incoraggiare l’uso delle carte durante la loro creazione, e che poi le hanno fatte pagare. Per il ristoratore, le banche si stanno “pagando in mostri”, rimuovendo i bancomat e costringendo gli stabilimenti ad accettare carte bancarie anche per piccoli pagamenti.

I social network possono diventare a pagamento? Non è per Xavier Degraux, consulente in marketing digitale ed editoriale, formatore nei social network. Illustra il suo punto con l’esempio di Twitter, che non ha fatto pagare per i contenuti esclusivi (“Twitter Blue”). “Un errore cautelativo per i brand che vogliono trarne ispirazionedice Xavier Degraux.

Infine, con l’indicizzazione salariale automatica, pagheremo di più in tasse? Bruno Colemant, economista e professore all’UCL e all’ULB ha risposto.

